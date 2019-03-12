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頭份國中新生500人擠爆330名額　苗縣教育處苦無對策挨轟　

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▲苗栗縣頭份國中因學生爆滿，啟動滿額機制並召開說明會，現場家長人數超過預期，也對教育處無作為連番砲轟。（圖／記者黃孟珍攝）

▲苗栗縣頭份國中因學生爆滿，啟動滿額機制並召開說明會，現場家長人數超過預期，也對教育處無作為連番砲轟。（圖／記者黃孟珍攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣頭份市近年來因科學園區帶來人潮，人口數也大幅增加，而地處市中心的頭份國中卻年年爆班，連專科教室都拿來當作一般教室使用，還是緩不濟急，苗栗縣政府教育處因此而啟動了「滿額機制」，特別召開說明會；許多家長認為縣府教育處處理速度太慢，且無任何配套措施，輪番猛批教育處太官僚。

▲苗栗縣政府教育處副處長葉芯慧表示，縣府積極向教育部申請增建教室，但都被打回票，也無可奈何。（圖／記者黃孟珍攝）

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▲苗栗縣政府教育處副處長葉芯慧表示，縣府積極向教育部申請增建教室，但都被打回票，也無可奈何。（圖／記者黃孟珍攝）

縣府教育處副處長葉芯慧指出，頭份國中當初遷移至現在這個地方時，沒有預期到人口會成長這麼迅速；從104學年度起，幾乎年年爆滿，縣府也年年向教育部申請增設教室，但教育部都以修繕老舊教室為優先補助，也都打了回票，教育處也愛莫能助。

現場家長對於葉芯慧的這番言論頗不以為然，有家長直指教育處根本就沒有作為，每年爆滿的戲碼一再重演，都用消極的心態應付以對；現在只能用設籍的時間點來做為依據，卻又無法提供正確人數，就連如果無法入學，能轉到別校的餘額還有多少也不清楚，要如何解決家長們的疑慮？

頭份國中校長鍾萬煋更是大動肝火的說，教育處明知這幾年都是這樣的狀況，卻都無力解決；並生氣的說：「將學生拒於門外，是辦學最大悲哀」，連這次辦個說明會，都以為只有20個家長到場，結果擠進了2、3百位，對家長的疑慮也都無法解決，可見教育處根本就沒有準備。鍾萬煋也說，這問題都還沒有解決，更慘的是明年還要縮減一班，爆班的問題無疑是雪上加霜。

▲校長鍾萬煋沉痛的表示，「將學生拒於門外是辦學最大悲哀」。（圖／記者黃孟珍攝）

▲校長鍾萬煋沉痛的表示，「將學生拒於門外是辦學最大悲哀」。（圖／記者黃孟珍攝）

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關鍵字：頭份國中,滿額機制,教育處挨轟

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