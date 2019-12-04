金正恩時隔49天再現騎白馬英姿！　攜妻率眾將登革命聖地白頭山

▲ 金正恩與妻子李雪主一同登上白頭山。（圖／朝中社）

記者陳宛貞／編譯

北韓領導人金正恩10月在初雪中登上「革命聖地」白頭山（長白山），騎著白馬的英姿引起熱議，日前時隔49天再度騎馬上山。北韓官媒《朝中社》4日報導，他此次率領軍隊指揮部成員奔馳過莊嚴寫下朝鮮革命史第一頁的白頭曠野，重溫過去抗日游擊隊灑下熾熱鮮血的歷史之地。

4日公開的照片中，金正恩在陸軍總參謀長朴正天、三池淵管弦樂團團長玄松月等大批人馬的陪同下上山，也和妻子李雪主一同騎馬、涉水、生火取暖。南韓《韓聯社》分析，金正恩在開給美國的年底大限前再登白頭山，代表美方若不盡快改變態度，明年起就會採取強硬的軍事行動，走上「新的道路」。

金正恩此次登頂前造訪白頭山地區多處革命遺址，包括青峰宿營地、乾倉宿營地、李明洙區、白頭山密營等三池淵郡內革命戰跡及史跡地，也在國務委員會第一副部長崔龍海的陪同下視察茂浦宿營地、大紅湍革命戰跡地等，針對此次視察的目的表示，「即使歲月流逝，江山易改、時代變遷，白頭山的雄姿始終不變。每每到來都會重燃身心對革命及鬥爭的熱血，湧出新的意志。」

金正恩10月16日登上白頭山頂時，身後跟著擔任宣傳鼓動部第一副部長的胞妹金與正及玄松月。當時《朝中社》稱之為「北韓革命史上深具意義的事件」，歌頌金正恩帶領祖國晉升強國行列，引領時代潮流走向正義與真理。

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