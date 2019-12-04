「社工夠苦才對得起大家捐的錢？」　他1500字吐露血汗真相

▲兒福傳出砸3.7億在內湖買辦公室，引起許多捐款人退捐。（圖／翻攝自爆怨公社）

文／盧俊文（現為社會工作者）

兒盟購屋的事情鬧得沸沸揚揚，很遺憾的是，大概只有社福界的人聽了才會覺得：難道不能有自己的辦公室嗎？

我不知道台灣的捐款人都是帶著什麼心情在捐款的，但似乎相當多捐款人，都抱持著「我給你們錢，你們就給我省著用」的心態在做所謂的社會福利，或是所謂的慈善。對社工從業人員亦然，對案家亦然。

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我曾有一份工作是五個人塞在約十坪的分租套房裡工作，要坐進位置還得把背包拿起來才不會被卡住（雖然本人賤軀頗肥也是一部分原因......）；也遇過公司沒有習以為常的尾牙。薪水更不用說，沒有分紅是自然的 （畢竟非營利事業），但社工薪水原則上餓不死也吃不飽也是不難聯想的事。

曾經有一位孩子問我說一個月薪水領多少，我正要解釋時，媽媽就突然間打了孩子一下小聲說：「哎呀！人家沒有領錢啦......」很像笑話對吧？但這真實發生在我身上。

這也是許多社會大眾對社福界的印象： 社工是吃愛心就會飽的一群人，而受服務的孩子不能把錢用來化妝打扮、不能養狗、不能用智慧型手機、不能用自己打工的錢出國。我沒騙你，這是很多人對社福界和受助家庭的印象：「你們必須苦哈哈，才對得起我們捐的錢。」

▲社工投入時間心力高，外界對社福和受助家庭的態度，卻讓許多社工對行業卻步。（圖／聯合勸募提供）

你們知道嗎？當大家在討論員工旅遊去哪裡的時候，我們面試通常是問公司有沒有健檢；當大家討論獎金發多少的時候，我們只是在確認生日是有沒有禮物還是薪水有沒有尾數。（這些都沒唬爛）我其中一份工作薪水，精算到十位數，導致我去面試都會很像鄉巴佬地問說「有沒有尾數？」；另外，我其中一份工作的生日禮金就是兩張電影票。

我不太懂大家為什麼會覺得社福機構不該有自己的一間辦公室（多少價格的我無法討論，我不是該組織的人，也不是房地產專家，無法評估這樣是不是真的過於昂貴），但明明辦公室的空間，有時候是可以提供給服務家庭使用的，加上該會有上百個員工，為什麼一定要塞在一個嘈雜的工業區裡？

但大家不會問啊！只會第一時間可惜自己的錢。有些善心人士甚至願意花大把鈔票讓宗教界蓋豪華的教會或佛寺，卻不願意給社福人員一間穩定，不會隨時被房東漲價或被收回的辦公室？

我們付出的心實質貢獻絕對不比宗教界少啊！

你知道有時候政府委託民間社福機構辦方案，只提供部分補助，其他的要機構自籌嗎？（自己想辦法生錢）；你知道為什麼社福界有個東西叫「回捐」嗎？因為有些小機構財務吃緊，所以用很爛也很糟糕的方式，請（ㄅㄢˋㄑㄧㄤˊㄆㄛˋ）社工從薪水再捐回去給公司。

▲兒童福利聯盟執行長白麗芳出面澄清說明。（圖／翻攝ETtoday直播）

這都是台灣這個社會福利不健全的社會在發生的事，你們知道嗎？其實大部分的時候，我們夜間外訪的加班費（還不一定會有），都是體恤機構和社會大眾的心血，自願換成補休的嗎？

還是大家覺得機構就是該用租的，過得省一點，不該買。ㄟ，用租的，最後錢也是流到房東耶邊捏！流到那些每天爬山泡茶就可以收租過生活，或是自己在外面有事務所、有幾十間百坪出租的好野人的存摺裡你知道嗎？讓房東用來買更多房子租出去，真的有比讓機構擁有自己的辦公室好嗎？

最後，如果你擔心你的捐款會遭到濫用，你可以指定該款項的使用方式或專案，大部分的健全的機構都會有多種項目讓你指定。只要你指定給孩子，大部分的錢都會交到孩子手上，不會拿去做別的事。或是換成物資及活動的形式滿足孩子的需求，然後少數一部分變成行政的成本。

你問我為什麼不是全部，還要有行政成本？啊請問孩子參加的活動用哆啦A夢的道具變的膩？還是你期待我們的文具最好也用你們捐贈的，寫一半覺得難寫所以想送出去的候選人贈筆？那以後社工我出門就麻煩您請客，麻煩你幫我出機車的油錢，然後物資你幫我送，孩子的狀況麻煩你幫我到學校或家裡看。

反正連社工員的行政成本你都要跟我計較嘛！那你要不要自己雨衣穿著，自己去學校或是社區尋找需要協助的人，把錢塞給他就好？想吃什麼就自己打，想做愛心，那你就自己做囉！

本文授權自《被社福耽誤的吟遊詩人》，未經許可不能轉載、改寫。

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