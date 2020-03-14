提升社工理財觀念　翻轉弱勢家庭無限可能

▲ 台東縣政府與財團法人感恩社會福利基金會合作「109年度財務社會工作工作坊課程」初階訓練。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

「家庭經濟困境」為當前社會工作最常見的議題，其背後原因交錯複雜，台東縣政府與財團法人感恩社會福利基金會合作，於12及13日在TT-Maker舉辦「109年度財務社會工作工作坊課程」初階訓練，藉以強化建立社會工作者財務知能，將正確的理財觀念帶入服務中，進而有機會翻轉經濟弱勢家庭的困境。

社會處長曹劍秋致詞時表示，「個案的家庭財務」是我們社工作者擔心最害怕碰觸的議題，但從過去各種通報與社會事件統計，經濟陷困是求助及爭端的主要原因，社會處今年特別開辦社會工作者財務培力，目的為提升社工對家庭財務知能與管理，學習如何精確盤點家庭及個人財務的缺口，透過跨領域能力培養，提高社工服務品質及有效性。

馴錢師財商研究中心邱淑芸執行長說明，社會工作昔日用現金或實物補助資源來建立個案及家庭關係，現在則要翻轉過來用專業建立關係最快，培訓社工增加財務知能，使其能運用財務數字做為溝通介面，了解個案、協助個案找回或建構其經濟能力，這就是個案工作的質化、量化及具象化，社會工作者能領略其義運用實務工作，相信社工路會有源源不絕的力量走得更堅實。

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