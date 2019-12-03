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在東森，可以如此美好　東森國際倉儲事業部協理張坤玉

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▲▼東森登峰雲東森國際2（圖／ETtoday）

2007年進入「東森國際」，一開始是在新設立的貿易事業部商品貿易處生醫保健單位任職，嘗試為公司創新事業發展尋求營運活水與新商業模式。經過兩年的努 力，也經歷團隊改組重新出發，依舊未能找到適合的發展方向，而黯然收攤。

但只要身為東森集團的一份子就會瞭解，東森人有著打不死的企業精神：雖然十年前沒有達成目標，但不代表未來不可行。在王總裁多年來懷抱自營品牌願景的堅持下，自營品牌這件事，現在終於在「東森購物」陸續開花結果。

開創事業不忘付出關懷

2009年，正當商貿部門工作告一段落，適逢公司準備開展兩岸新事業發展研究規劃，故轉調幕僚單位總管理部企劃處，參與相關研究企劃工作。從大陸電視購物、大陸東森食品(勝夯、鼎楷) 投資發展，一路到「森森購物」開台、收復「東 森購物」等公司重大歷程與轉折，親身見證王總裁從人生谷底站起來，帶領集團持續向前邁進的勇者精神。最讓人感動的是，王總裁在鋼鐵般的意志下仍保有一顆柔軟的心；對於企業底層員工及社會弱勢族群，從不吝於給予關懷及行動支持。在積極帶領集團開創事業的同時，總裁仍不忘透過「東森慈善基金會」和關係企業「送愛到部落」，善盡一份社會責任，這讓身為集團一員的我們備感溫馨，也引以為傲。

▲▼東森登峰雲東森國際2（圖／ETtoday）

請繼續往下閱讀...

2016年轉調至倉儲事業部，重新再回到業務單位的感覺很棒，也慶幸自己身在東森集團這個大家庭，只要願意起而行，就永滿充滿機會與盼望。在倉儲部長官的指導及夥伴的包容下，讓我很快地融入穀倉部這個大家庭和業務環境中，進而深入瞭解這個撐起「東森國際」的「起家厝」。在穩定中繼續成長，在創新中日益精進，也希望從經營近40年的歷史軌跡中，找到新的營運曙光與契機。

以「東森國際」的起家厝為傲

在倉儲部服務，常感動於第一線現場作業同仁在每年五個月的季風期間，不畏刺骨強風在戶外20-30米的高處作業；夏日酷暑時分則待在沒有空調、只有噪音及粉塵的50米穀倉內長時間作業，即便身處惡劣的天候環境，仍然兢兢業業堅守工作崗位，持續為美好明天而努力。▲▼東森登峰雲東森國際2（圖／ETtoday）

這個由無數前輩一點一滴努力打拼所奠定的穩固基業，足以讓每個東森人引以為傲，並有責任接棒延續下去。相信在大家長王總裁、廖董事長及何副總的帶領下，我們將不斷求新求變、勇於挑戰、勇敢逐夢、接軌國際，致力打造幸福企業，並朝向更美好的未來大步向前。

就如同每個月集團經決會時，敬拜詩歌所言：如鷹展翅上騰，翺翔在神的國度裡，領受聖靈恩膏和大能，活出美好自由的風采。身為東森大家庭的一份子，我感受到那樣的美好。

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