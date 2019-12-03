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細數我的東森十五年　東森國際法務處經裡高圭廷

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▲▼東森登峰雲東森國際2（圖／ETtoday）

每當踏入中和「東森購物」天空之城大樓時，思緒總是不禁回到2004年8月。那時我在「台新銀行」當法務人員，在沒日沒夜追帳、跟數以百計債務人周旋的心力交瘁下，決定離開。偶然間看到「東森購物」徵人的訊息，在還搞不清楚什麼是電視購物的情況下，就毅然決然投了履歷，從此走入了東森。

那時「東森購物」草創不久，辦公室在內湖。因為那時節目大多是現場live，所以內容往往很難控管，尤其是化妝品和保健商品。當時衛生主管機關三不五時要求公司到局說明或寫筆錄；幾年下來，全台灣的衛生局我幾乎都去過了。記得當時還常常被衛生機關人員取笑說，我應該是全台衛生局筆錄做最多的人。雖說如此,「東森購物」的業績逐年爆炸式的成長，在我進公司服務的第三年，業績已經是一天一億，一年365億元的規模了。只是隨著業績成長，工作時間也不斷延長，再加上家庭因素，我決定再次轉換跑道，也希望自己在不同領域能再有成 長，因而離開「東森購物」，進入了「大眾電信」(PHS)。

「大眾電信」在投標取得Wimax業者資格後，隨著政府強力推展Wimax計畫，以及Intel Wimax辦公室的規劃，我有幸加入Intel Wimax研究小組(大家都知道後來Wimax是失敗的)。那段期間，除了學習到電信業的知識外，也藉機鍛鍊並提升外語能力。一年後、也就是2008年，「東森國際」的周惠英協理打電話給我，說她缺一個幫手；所以，我又立馬回到了東森，不過這次是到「東森國際」。

▲▼東森登峰雲東森國際2（圖／ETtoday）

從「東森購物」到「東森國際」

請繼續往下閱讀...

當時「東森國際」跟「東森購物」是截然不同的兩家公司，它是家創設已四十餘年的上市公司，本業是散裝航運及倉儲，大多數的交易金額都是相當可觀的。當全球貿易熱絡，散裝航運市場風生水起之時，「東森國際」可以締造百億元的年營收；但隨著航運市場崩盤式的下滑，相關船舶的租傭糾紛也逐漸增多。回到「東森國際」的一年後，接連發生與大陸沙鋼公司、杜拜ETA公司、韓國Dealim公司等四件LMAA(英國倫敦海事仲裁協會)的航運仲裁案。「東森國際」所屬的船舶，也在澳洲被債權人申請扣押；當時國內對於國際海事案件有實際訴訟經驗的律師寥寥可數(多數是透過保險公司解決)，只好與配合的國際通商法律事務所律師團一起摸索。記得那時每天上午八點半，就在總裁辦公室召開航運訴訟專案會議；因為時差關係，凌晨就要跟國外委託律師先行進行電話會議，會議完畢立即要翻譯彙整隔日一早專案會議的資料。那時有將近一個月時間，幾乎都是以公司為家，連家裡遭小偷都是請同事幫我回家處理，所幸案件最後順利和解，圓滿解決。

話說在我回「東森國際」之時，「東森購物」是由新加坡匯亞集團經營。爾後，王總裁決定要另創「森森購物」與其競爭，隨後就引發了所謂的有線電視上架頻道大戰。當時我方陣營與對方相互申請幾十件假處分案及訴訟案，最讓我印象深刻的是：在一件關鍵性的假處分案中，台北地院同意我方提存擔保金解除假處分；但台北地院提存所卻基於某種法律見解不讓我方提存。隨著時間不斷進逼，總裁又親自打電話再三關切下，我只好與提存所人員以幾近對罵的方式大聲爭執，總算在近兩小時不間斷的據理力爭下，台北地院提存所終於同意我方提存，最後我們也打贏了這場戰爭。

▲▼東森登峰雲東森國際2（圖／ETtoday）

跟著東森一起成長

若要細數過去種種，大陸電視購物投資案、COSTCO案、關渡土地出售案、東企股權出售案等，依舊歷歷在目，宛如跑馬燈般一一掠過，只怕是怎麼說也說不完。在跟隨總裁近十五年期間，隨著人事物不斷變化，多少也觀察感受到總裁心態與思維的轉變；從當年意氣風發、霸氣十足、四處征戰的商場梟雄，演變為內斂沉穩、注重策略與永續發展的企業家。業務上，他是集團最棒的業務員，永遠站在第一線；公司治理上，他是尊重法令及最重視法務人員的企業家( 雖然法務常被罵)。我常常擔心，害怕自己跟不上他健步如飛的思緒與腳步；在勉力跟隨十餘年後，在完成總裁所要求三天內完成「東森寵物雲」11間寵物店的收購案後，最終還是病倒了；總裁卻還是每天精神奕奕，有著開不完的會，跟跑不完的行程。

跟隨著集團及總裁的腳步，「東森國際」也逐漸調整方向。從過去的傳統產業，轉型走向線上線下虛實整合的新媒體、新零售的新事業體；並以集團母公司的角色，支援協助各轉投資子公司及關係企業的業務發展。很慶幸我在東森集團服務十五年了，在總裁、廖尚文董事長、周慧英協理及其他長官與同仁的指導協助下，除了自我的成長外，也希望自己在過去的時間裡，對集團能有些許貢獻，未來亦能對集團的永續發展繼續奉獻心力。

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