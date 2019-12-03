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一個不後悔的決定　東森國際不動產事業部副總經理林宗毅

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▲▼東森登峰雲東森國際2（圖／ETtoday）

2011年七月在東森集團陷入谷底之際，我毅然離開待了九年的統一集團來到這裡。當時周邊朋友都不可置信，為什麼放棄原有穩定的工作，轉換到風雨飄搖的東森？但就在和總裁面談後，他的衝勁、他的企圖心，在在讓我佩服，我看到一個與媒體報導截然不同的人。就是這份願景、這份未來性,讓我願意離開舒適圈，投入「東森國際」不動產事業部的行列，到這個充滿挑戰的環境一起打拼。

從30坪到3萬坪都在我負責的範圍之內

在集團內，不動產部事業部是一個比較特別的部門。尤其近期在集團的多項併購之後，我對這個部門有了一個新的定義，「從30坪到3萬坪，都在本部門負責的範圍之內」。因為總裁的信任、總裁的授權，加上集團資源的整合，帶領不動產事業這樣的部門，讓我的專業有更好的發揮空間。從最早的關渡招商案開始， 在充分了解公司狀況，深入研究關渡這塊土地引進美國「好市多」的來龍去脈後，經由無數溝通協調，並整合知名國外企業、市政府、建築師、施工廠商及各個外部單位，讓我得以充分發揮專案管理的效能，這種經驗實在難能可貴。後續更因為這個引點，讓這塊土地的能見度大幅提升，而致順利出售，為集團創造數十億的收入，對集團未來的發展提供堅實後盾，這也成為我人生中相當重要的學習歷練。

▲▼東森登峰雲東森國際2（圖／ETtoday）

之後也有機會為集團處理大陸不動產，讓我瞭解到兩岸不動產市場的差異，見識 到中國在房地產市場上精彩的操作方式。同時我也參與了東企處份的過程，這種親身參與的實戰經驗在其他公司、乃至於建築業，都是千載難逢的機遇。對我來說，著實彌足珍貴。

每一項任務的交付都是一次難得的學習

請繼續往下閱讀...

自從「自然美」加入東森集團這個大家庭後，我就被賦予「自然美」不動產的管理任務、以及台灣直營店的展店作業。這兩項任務雖然繁重，但也讓我有滿滿的成就感。我必須在最短時間內，將「自然美」的不動產盤點清楚；這份能力，正是之前從上海東企案開始建立。因此，我深信每一種學習的累積，都會在將來某個時間點被運用到。之後在「奉賢工廠」新建案中，我更深刻體會到，兩岸雖然說一樣的語言，但在專業上竟然有這麼大的差異。從全然摸不著頭緒，四處請教各方專家，一方面感覺自己應該更謙卑的去接地氣，另方面又必須理直氣壯的為公司爭取最高的利益，這樣的經驗真是有錢都買不到。所以，我非常珍惜每一次的學習機會，更感念總裁讓我有這個學習的機會。我真心認為，當初離開舒適圈到東森這個大家庭的決定，是完全正確的。

▲東森自然美進駐高雄悅誠廣場 。（圖／記者吳奕靖攝）

而協助「自然美」開展直營店，更讓我在短短時間建立起成就感。每一家店，從 協商到設計、施工、開幕，過程儘管辛苦，但看到最後成果，真是莫大的欣慰與 滿足。就是這個動力，驅使我在工作上總是以最高效率去完成每項交付的任務。這也才懂得，唯有加入東森，才有機會領受這樣的感覺。

在東森，即將要邁入第八個年頭了。這是我任職第二久的工作，相信很快就會超越之前待了九年的統一集團。未來，期盼在總裁的領導之下，可以奉獻我的第一個十年，未來更希望有第二個十年，全心追隨總裁的腳步，拓展無限寬廣的未來。

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