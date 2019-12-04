　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

在東森上的一堂財務大課　東森國際會計部協理呂正果

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼東森登峰雲東森國際2（圖／ETtoday）

我1987年1月1日進入「東森國際股份有限公司」的前身「遠東倉儲股份有限公司」財務部任職=’服務至今已邁入第33個年頭。

進入公司初期，由於所經營的大宗穀物倉儲算是獨占事業，所以公司財務狀況非常好，零負債。總裁在1992年榮任董事長，並於1995年將公司股票掛牌上市。因應世界經濟變局，考量倉儲及航運本業未來市場的經營風險，公司也開始朝多角化事業發展，轉投資媒體事業、大陸物流、土地開發、卸煤碼頭、零售購物、穀物貿易及休閒觀光等事業。配合公司經營政策的大幅調整，財務部門在投資初期階段，透過直接金融及間接金融籌募了所需的大筆資金，我也從中學習很多財務籌資的知識與方法。

從倉儲獨占事業到新零售新媒體事業發展

「東森國際」成立至今已超過四十年，其中經歷多次景氣興衰與產業變革的挑戰；然而，都在總裁睿智的領導下，順利渡過重重險關。近期因兩岸關係僵化，導致國內景氣一瀉千里，總裁為此下達積極活化資產的指示，以減輕負債。於是過去三年來，陸續處分了楊梅東森山林渡假酒店、東森巨蛋股權、關渡土地、東森電視股權及上海東森企業股權等，這也使得公司財務狀況整個改觀，財務結構更趨穩健。未來在倉儲事業穏定獲利，並逐漸退出散裝航運事業下，公司資源將全力投入新零售及新媒體事業發展。諸如與「自然美」結盟，展開線上與線下合作，搶攻全球美妝保健行銷通路；投資「動物王國」股權，朝著線上結合線下共同發展；「東森新媒體控股公司」旗下再設立「寵物雲」、「新聞雲」、「星光雲」和「電競雲」四家子公司，在新聞、影音及廣告基礎上，再深耕寵物娛樂和電競等產業，朝向O2O線下多元方向經營。

▲▼東森登峰雲東森國際2（圖／ETtoday）

未來新零售及新媒體事業，是公司發展的重點。其中「自然美」和「寵物雲」實體店的擴展，更是當前業務的重中之重。「自然美」規劃海內外總加盟店數，要從目前的1,000家，二年內翻倍成長至3,000家。在台灣，目前「自然美」已有三家直營旗艦店和250家加盟店，今年目標直營旗艦店將成長至20家，加盟店將倍增至500家。而「寵物雲」亦規劃由現有的13家直營門市，年底前擴展至 55家。

請繼續往下閱讀...

從負債 140 多億到零負債

在「東森國際」財務部任職30餘年，感觸良多。為了多角化經營，公司金融負債最多時曾高達140多億元，那時工作壓力確實很大；但時至今日，已是零金融負債、財務健全的公司。展望未來，東森還有許多創新計劃要去實踐及執行，我會堅守在自己工作崗位上，全力配合公司未來的發展，做最適切的資金規劃， 為公司、為集團創造下一個營運高峰再貢獻一己之力。

ET快訊
吳建豪聽高以翔走了「連爆4次粗口」！怒冒激烈反應：我好氣
她火車熟睡..桃園噁男揉胸1次不夠　竟「解扣子摸到飽」鄰座報
網軍IP來自綠委辦公室？立法院查到了：研究大樓2、3樓
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

東森，我一生的志業！總裁暨創辦人王令麟親述20年勇往直前永不放棄

領導人的高度與決心　東森國際董事長廖尚文

全國私校唯一入榜　長中獲工業類學生技藝競賽金手獎

2019國際創意藝術大賽 嘉藥「烘焙夢」勇奪金牌獎

領導人的高度與決心　東森國際董事長廖尚文

東森是我第二個家　東森國際會計部副總經理鄭應娜

見證台灣倉儲事業發展史　東森國際倉儲事業部副總何景澤

進東森，是我此生最正確的決定　東森國際總管理室副總經理馮蘭英

在東森上的一堂財務大課　東森國際會計部協理呂正果

十大最美公路出爐！台61線高票奪冠　落日大道超吸睛

吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！

他體驗坐輪椅搭大眾運輸工具 等電梯被插隊：感覺被忽略了

IU親自下台「為爺爺粉絲點歌」　答應歌迷：每年都來台灣！

陳建州、范瑋琪現身靈堂致意　一到場溫暖緊抱友人

彰化超佛酥皮泡芙一顆僅10元！　一咬就爆漿...店內紅茶喝到飽

真理褲妹「全身鑽進娃娃機」 辣腿狂擺動！偷3隻巨型玩偶

挑戰無胸貼、不被胸罩束縛自己！　她不穿內衣過一天：根本沒人會看

毛加恩夫妻「忍痛」靈堂致意　表情凝重難掩哀傷

在台灣體驗1千元拍韓式證件照 超專業妝髮＋租衣打造專屬風格

《黑寡婦》前導預告

全國私校唯一入榜　長中獲工業類學生技藝競賽金手獎

2019國際創意藝術大賽 嘉藥「烘焙夢」勇奪金牌獎

領導人的高度與決心　東森國際董事長廖尚文

東森是我第二個家　東森國際會計部副總經理鄭應娜

見證台灣倉儲事業發展史　東森國際倉儲事業部副總何景澤

進東森，是我此生最正確的決定　東森國際總管理室副總經理馮蘭英

在東森上的一堂財務大課　東森國際會計部協理呂正果

十大最美公路出爐！台61線高票奪冠　落日大道超吸睛

兒盟曝辦公室買內湖的無奈！執行長：沿著雙北市捷運都找過了

【廣編】泰國曼谷國際家飾禮品展　台灣原民文創大放異彩

北市議員赴日本代表處陳情　謝長廷神隱取消媒體茶敘

迎接2020台灣燈會　中市府搶先公布智慧導航APP

速霸陸全車系2020年恢復正式售價　最高19.2萬購車優惠年底成絕響

解決6搶1紛爭　棒協應依協議精神委由中職辦比賽

欄杆鏽斷工程師跌落亡　基隆市府稱「非公物」…法院照判國賠2618萬

產險員重機殺彎失敗遭輾身亡　前晚跑完蘇花剛PO「500公里平安到家」　

全國私校唯一入榜　長中獲工業類學生技藝競賽金手獎

工商協進會提出七大建言　盼總統候選人納入競選政見

全國高爾夫新果嶺好了！比照USGA規格　12月中啟用

卡神養網軍　郝龍斌：民進黨初選殺到見骨！賴清德心有戚戚焉？

生活熱門新聞

外送店家爆出走潮　熊貓回應了

淘寶買一字領！白皙妹「阿嬤都露半顆了」

兒盟3.7億買辦公室遭轟　狂接退捐電話！

今晨11.2度全台變天雨越晚越明顯　3天防豪大雨地區曝

爸爸抱女兒進女廁！　她傻眼：媽媽寧願站外面滑手機

台灣最夯YouTuber頻道排名曝　第一名驚呆網

辣妹工程師睡翻「巨峰驚人甦醒」

店員：要不要歡樂的？他買大冰拿糗炸

兒盟3.7億買房　呂秋遠：為什麼不行？

豪雨變天連3日　逼近冷氣團接力

好市多鵝絨被剛買完就降價！　網更慘：我這還降5000…

娶越南新娘花32萬　老實男慘遭家暴

友笑：吃超商微波食品很盤　網揭「最大優勢」

濟公師父收驚「你身後也有一個」　他震撼痛哭

更多熱門

相關新聞

一個不後悔的決定　東森國際不動產事業部副總經理林宗毅

一個不後悔的決定　東森國際不動產事業部副總經理林宗毅

我深信每一種學習的累積，都會在將來某個時間點被運用到。之後在「奉賢工廠」新建案中，我更深刻體會到，兩岸雖然說一樣的語言，但在專業上竟然有這麼大的差異。從全然摸不著頭緒，四處請教各方專家，一方面感覺自己應該更謙卑的去接地氣，另方面又必須理直氣壯的為公司爭取最高的利益，這樣的經驗真是有錢都買不到。所以，我非常珍惜每一次的學習機會，更感念總裁讓我有這個學習的機會。我真心認為，當初離開舒適圈到東森這個大家庭的決定，是完全正確的

在東森，可以如此美好　東森國際倉儲事業部協理張坤玉

在東森，可以如此美好　東森國際倉儲事業部協理張坤玉

細數我的東森十五年　東森國際法務處經裡高圭廷

細數我的東森十五年　東森國際法務處經裡高圭廷

東森給我一個大舞台　東森國際投資總處經理謝炆樫

東森給我一個大舞台　東森國際投資總處經理謝炆樫

站在東森巨人的肩上看世界

站在東森巨人的肩上看世界

關鍵字：

東森登峰雲東森登峰雲東森國際呂正果

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

高以翔「長腿塞不進箱子」摯友崩潰！

大飛綠了！楊晨熙被神秘男「搓揉摸大腿內側」調情

外送店家爆出走潮　熊貓回應了

獨／頭七結束…高以翔媽擁抱「兒20年故友」大哭

高以翔23歲女友Bella「八字祭語」惹淚崩

陸名嘴宋祖德嗆高以翔「普通知名度低」：不是突然猝逝誰知道他

即／重機殺彎失控　噴飛對向遭輾身亡

李玉璽、小Hebe「暗巷喇舌」全被拍！

高中生見孕婦主動讓座　被拒遭同學嘲笑

435萬人送高以翔的最後禮物！「把票全投給他」

小狗喬裝「假虎威」　農民成功嚇跑猴子

茵芙嫁豪門2年爆被離婚！富二代老公受夠沒錢分了

髮型師曝高以翔「出事前2天對話」

訂26碗沒買袋子！外送員傻眼「棄單離開」

淘寶買一字領！白皙妹「阿嬤都露半顆了」

更多

最夯影音

更多
吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！

吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！
他體驗坐輪椅搭大眾運輸工具 等電梯被插隊：感覺被忽略了

他體驗坐輪椅搭大眾運輸工具 等電梯被插隊：感覺被忽略了

IU親自下台「為爺爺粉絲點歌」　答應歌迷：每年都來台灣！

IU親自下台「為爺爺粉絲點歌」　答應歌迷：每年都來台灣！

陳建州、范瑋琪現身靈堂致意　一到場溫暖緊抱友人

陳建州、范瑋琪現身靈堂致意　一到場溫暖緊抱友人

彰化超佛酥皮泡芙一顆僅10元！　一咬就爆漿...店內紅茶喝到飽

彰化超佛酥皮泡芙一顆僅10元！　一咬就爆漿...店內紅茶喝到飽

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面