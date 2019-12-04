在東森上的一堂財務大課　東森國際會計部協理呂正果





我1987年1月1日進入「東森國際股份有限公司」的前身「遠東倉儲股份有限公司」財務部任職=’服務至今已邁入第33個年頭。

進入公司初期，由於所經營的大宗穀物倉儲算是獨占事業，所以公司財務狀況非常好，零負債。總裁在1992年榮任董事長，並於1995年將公司股票掛牌上市。因應世界經濟變局，考量倉儲及航運本業未來市場的經營風險，公司也開始朝多角化事業發展，轉投資媒體事業、大陸物流、土地開發、卸煤碼頭、零售購物、穀物貿易及休閒觀光等事業。配合公司經營政策的大幅調整，財務部門在投資初期階段，透過直接金融及間接金融籌募了所需的大筆資金，我也從中學習很多財務籌資的知識與方法。

從倉儲獨占事業到新零售新媒體事業發展

「東森國際」成立至今已超過四十年，其中經歷多次景氣興衰與產業變革的挑戰；然而，都在總裁睿智的領導下，順利渡過重重險關。近期因兩岸關係僵化，導致國內景氣一瀉千里，總裁為此下達積極活化資產的指示，以減輕負債。於是過去三年來，陸續處分了楊梅東森山林渡假酒店、東森巨蛋股權、關渡土地、東森電視股權及上海東森企業股權等，這也使得公司財務狀況整個改觀，財務結構更趨穩健。未來在倉儲事業穏定獲利，並逐漸退出散裝航運事業下，公司資源將全力投入新零售及新媒體事業發展。諸如與「自然美」結盟，展開線上與線下合作，搶攻全球美妝保健行銷通路；投資「動物王國」股權，朝著線上結合線下共同發展；「東森新媒體控股公司」旗下再設立「寵物雲」、「新聞雲」、「星光雲」和「電競雲」四家子公司，在新聞、影音及廣告基礎上，再深耕寵物娛樂和電競等產業，朝向O2O線下多元方向經營。





未來新零售及新媒體事業，是公司發展的重點。其中「自然美」和「寵物雲」實體店的擴展，更是當前業務的重中之重。「自然美」規劃海內外總加盟店數，要從目前的1,000家，二年內翻倍成長至3,000家。在台灣，目前「自然美」已有三家直營旗艦店和250家加盟店，今年目標直營旗艦店將成長至20家，加盟店將倍增至500家。而「寵物雲」亦規劃由現有的13家直營門市，年底前擴展至 55家。

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從負債 140 多億到零負債

在「東森國際」財務部任職30餘年，感觸良多。為了多角化經營，公司金融負債最多時曾高達140多億元，那時工作壓力確實很大；但時至今日，已是零金融負債、財務健全的公司。展望未來，東森還有許多創新計劃要去實踐及執行，我會堅守在自己工作崗位上，全力配合公司未來的發展，做最適切的資金規劃， 為公司、為集團創造下一個營運高峰再貢獻一己之力。