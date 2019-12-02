台大、青年民主協會分開辦「返鄉列車」　學生會釋疑：需求量特別高

▲台大、台師大和台科大學生會「抱著咱的夢，來轉｜2020返鄉投票列車」。（圖／台大學生會提供）



記者許展溢／台北報導

明年1月11日是總統及立委投票日，台灣大學學生會今（2日）特別在校內說明，因應大選和台師大、台科大學生會舉辦的「返鄉列車」已正式上線，將提供上千的座位，希望大家協助青年，能夠有餘裕回家決定自己的未來。至於為何不和也有辦的台灣青年民主協會一起合作？學生會表示，三校需求量特別高。

因應2020大選，台大、台師大和台科大學生會舉辦返鄉專車，明年1月10日傍晚6點多從台北往東、西部各發出一班列車，提供上千的座位，同時輔大學生會也加入返鄉列車。

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▲凃峻清希望，盼此次讓學生有更多餘裕可以回家決定自己未來。（圖／記者許展溢攝）



台大學生會指出，這次返鄉列車以「抱著咱的夢，來轉」為主軸，意指南國、鄉村離家的孩子，以返鄉的方式對未來的憧憬、對生活的理想。列車東線停靠宜蘭、花蓮、玉里、台東，西線停靠新竹、苗栗、台中、彰化、斗六、嘉義、台南、高雄、屏東，提供低於區間車的票價，讓同學能減輕返鄉的經濟壓力，而投下決定未來的一票。

台大學生會說明，同時學生會也提供低收入戶免費搭乘以及中低收入戶半價優惠，使返家不再困難，在倒數返鄉時刻過程，學生會以各停靠站的民主運動故事，來提醒能夠返鄉與能夠投票，都是多麼不容易的事。台大學生會長凃峻清認為，青年透過返鄉決定自己的未來，不只是投下一票，更可以影響週遭的家人或同儕，詮釋不同的世界觀與改變不利青年的社會分配。

▲教育部說明，發函給各校，建議期末考選在大選前非強制。（圖／記者崔至雲攝）



對於台灣青年民主協會和台灣學生聯合會都已發起「2020青年民主返鄉列車」，為何不合作？凃峻清說明，主要是台大、台師大和台科大三校需求量特別高，要針對三校有特別調度，透過台鐵進行，大家都是分進合擊，一起促進青年公共參與表達。

凃峻清最後強調，盼此次讓學生有更多餘裕可以回家決定自己未來，且青年族群在少子化情況，加上現有社會結構下，青年聲音和決定自己未來能力一直都面臨到很多侷限，因此才要積極讓青年有機會表達聲音，及改變長期不重視青年世代，獨厚特定世代的政治結構。

▲管中閔說，學期都依照早就排定好的行程進行。（圖／記者許展溢攝）



另外，教育部從今年3月起，陸續發函各大專院校，建議期末考最好排在投票日前一天，希望能妥善規劃日期，遭質疑是為了「催票」。教育部回應，並不是強制，只是有師生反映，才會發函給學校。台大今說明協助港生到校就讀情形被問，是否會因應大選，提前結束學期？校長管中閔說，一切都按照早就排定的行事曆，不會提早結束。