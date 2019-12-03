攤商脫產拒繳罰單「攏無效」　警結合行政執行手段拍賣商品

記者張君豪／台北報導

法務部行政執行署台北分署與北市大安警分局聯手對欠繳違規攤商執行二梯次稽查行動，兩次行動共計查扣商品計有衣服、飾品9箱、3C電子產品等一批、重型機車1部、3日下午3時在該分署4樓拍賣室「123聯合拍賣會」進行拍賣，拍賣所得代為清償欠繳國庫之罰緩。

▲大安警方與行政執行署人員聯手針對欠繳罰款攤商執行扣財產動作。（圖／記者張君豪翻攝）

▲大安警方與行政執行署人員聯手針對欠繳罰款攤商執行扣財產動作。（圖／記者張君豪翻攝）

大安警方與行政執行署人員聯手執行稽查專案後，主動至警分局繳納罰款友陽姓違規欠款攤販共有24人，繳納罰款計有新臺幣20萬9,656元，另至法務部行政執行署各地分署繳納罰款計有42人，繳納罰款計有新臺幣11萬1,111元，二機關繳納人數合計66人，繳納罰款共計新臺幣32萬767元。

警方表示，透過與行政執行人員加入查緝，改善警方以往開罰單，違規攤商脫產置之不理亂象有明顯減少，透過行政執行人員迅速拍賣查扣商品的方式，忠孝東路商圈市容及行人通行問題大幅下降。大安警方也透過上述取締、強制執行拍賣案例，呼籲民眾不要在道路上任意違規設攤，影響市容，如果收到違規舉發單，應主動自行繳款。千萬別以為：「脫產擺爛老招」依然有效。

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