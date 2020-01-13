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拒繳稅款6354萬！　科技公司前負責人遭聲請管收獲准

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▲科技公司前負責人拒繳稅款6354萬元，經行政執行署台南分署向法院聲請管收獲准。（圖／記者林悅翻攝）

▲科技公司前負責人拒繳稅款6354萬元，經行政執行署台南分署向法院聲請管收獲准。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

原設廠南科之一家經營LED製造等業務之材料科技公司，欠繳2014年度營業稅及罰鍰、2015年度營業稅、2014、2015年度營利事業所得稅及2018、2019年度房屋稅等，自2016年間各稅務單位陸續移送行政執行署台南分署強制執行，尚欠約新台幣6354萬元卻拒繳，經向法院聲請管收獲准。

台南分署劉芷穎行政執行官調查發現，該公司詹姓前負責人（男、56歲）自2014年1月至2015年2月間由該公司流出7.56億元至詹姓前負責人所管控帳戶。又詹姓前負責人於2014、2015年擔任該公司董事長期間，融資取得1489萬8,000元，全數匯入其實際掌握之另一家科技公司之帳戶內。詹姓前負責人於2019年10月間到場說明時，僅陳稱自己僅為欠稅公司的門神，非實際負責人，不願提出合理之清償計劃。

詹姓前負責人復1月10日到台南分署說明，經行政執行官訊問後，認定符合「顯有履行義務之可能，故不履行」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」之管收事由，即當場留置詹姓前負責人，並將詹姓前負責人移送台灣台南地方法院聲請管收，法官於10日晚上6時裁定准予管收並解送台南看守所附設管收所。

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