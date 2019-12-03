「車手頭」罪刑比「車手」輕？法官無故減刑…檢方上訴成功翻案！

▲台中高分院法官認為，黃男與蕭男是共犯，又黃男無輕判理由，二審改判1年4月。（圖／ETtoday資料照）

記者徐愷昕／台中報導

蕭姓男子2014年在黃姓男子介紹下加入詐騙集團，進入集團後他被指使假扮成檢察官，向黃姓女子詐騙。警方破獲後先是逮捕蕭男，隨後再循線逮捕「車手頭」黃男。2人雙雙被依觸犯行使偽造公文書罪判刑，原觸犯該法須被判刑1至7年，不料，台中地院一審卻輕判黃男9月，還沒有說明減刑理由。檢察官上訴二審，台中高分院撤銷原判決，改判1年4個月，成功翻案。全案仍可上訴。

據判決，蕭男加入詐騙集團後開始擔任車手，負責扮演檢察官行騙，每回結束再將收取來的贓款交給「車手頭」黃男。一次犯案時，蕭男先是拿假公文向黃女騙得了120萬元，隨後又食髓知味再騙200萬元。黃女知道自己遭騙後立即報警，警方抓到蕭男後，又根據蕭男供詞逮捕黃男。

一審台中地院審理時，2人皆因觸犯行使偽造公文書罪、僭行公務員職權罪與詐騙取財罪被判刑，以較重的行使偽造公文書罪論罪，可判處1至7年徒刑，但最終判決結果出爐，蕭男與黃男分別配判1年4月及9月。法官對此表示，黃男年輕力壯，竟不思尋正當途徑加入詐騙集團獲取不法所得，雖嚴重影響社會治安及國人信賴，但他犯後坦承犯行，態度尚可，在衡量他在集團內的分工角色及所得後，判他9個月。

對於黃男被輕判，檢察官不服提起上訴，二審時檢方表示，行使偽造公文書罪最輕本刑是1年，黃男沒有任何減刑情況，不應該被輕判，應撤銷原判決重審。台中高分院審酌，蕭男被判刑1年4月，黃男與他是共犯卻僅被判刑9月，認定一審判決不適當，確定撤銷，二審參酌蕭男徒刑後，改判黃男1年4月。全案仍可上訴。

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