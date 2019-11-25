「檢察官」老梗慘敗！詐團「金牌啤酒」開張10天...成功率0%照樣判刑

▲詐騙集團「金牌啤酒」在高雄1住宅內設立機房，以「假檢察官」的老梗電話詐騙大陸地區民眾。（示意圖，與本案無關／記者張君豪翻攝）

記者徐愷昕／高雄報導

詐騙集團「金牌啤酒」主謀為簡姓男子與1名綽號「成哥」的男子，2018年9、10月他們開始籌備，由簡男擔任負責人，11月開始在高雄前鎮區設機房，以假檢察官的萬年老梗，對大陸進行通訊詐騙，不料才營運10天，就被檢警攻破，一毛也沒賺到。簡男等11人當場被依組織犯罪防制條例，處3年2月至1年2月等徒刑。仍可上訴。

據判決，「金牌啤酒」詐騙集團由成哥與簡男共同籌劃組成，簡男掛名為主要負責人，2018年9月他租下高雄市前鎮區一住宅作為機房，10月開始陸續招募10多名成員，開始分工進行1至3線的詐騙流程，同時也輪流安排伙食、清潔等工作。

地下負責人成哥負責教育訓練，他會以SKYPE通訊軟體聯繫，教導成員如何以「假檢察官」的萬年老梗，用電話對大陸地區各城市進行詐騙。而有關「金牌啤酒」的詐騙手法，基本上內部會分成3線，第1線會謊稱被害人電話費未繳，可能是個人資料遭竊取，為了安全起見將協助轉至公安（警察）部門處理；第2線則由詐騙人員佯裝公安，騙取被害人QQ等網路交易帳號；最後第3線則扮成檢察官，誘騙被害人匯款，將帳戶款項存入國家公正帳戶，以獲得保障。

集團成員在經訓練後，當已確定熟悉相關中國用語及法規即可正式上路，不料原本蓄勢待發的「金牌啤酒」才營運10天就被檢警破獲，又這段時間成功率0%， 完全沒有人上鉤。橋頭地院審理時認為，該集團成員雖均屬「未遂犯」，但依組織犯罪防制法，因他們已構成集團犯罪的事實，簡男與成哥等10人被判處3年2月至1年2月不等徒刑。全案仍可上訴。

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