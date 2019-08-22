內湖30黑衣人包圍公司！喬600萬債務　警網強勢喝令蹲下全帶回

▲討債集團出動30名男子包圍公司，警方到場處理。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市內湖區22日驚傳有20~30名黑衣人到民權東路6段11巷內的某間太陽能產業公司討債，主事者直奔該公司負責人辦公室，並出示約600多萬元的投資債權委託書後，約5人進入該公司辦公室內與老闆討債，其餘20多名小弟則包圍這間公司，該公司員工看到黑衣人包圍公司嚇得趕緊報警處理，轄區內湖警方獲報出動快打部隊到場維持秩序，目前內湖警方將討債者帶回調查。

內湖警方表示：今天下午分局勤務中心接獲報案，轄區民權東路6段11巷內某公司驚傳黑衣人包圍討債、討債者甚至闖入辦公室揚言找老闆「喬債務」，有員工嚇得趕緊報警。警方到場後，發現該團夥有5人進入公司辦公室協商債務，其餘25人則在公司樓下路邊聚集。警網趕赴現場喝令這些討債男子：「蹲下！」接受警方調查。

稍後警員在場並未發現暴力鬥毆、也沒有查獲違禁品。加上討債陣營向警方出示投資者約600萬元債權委託書，但警方為預防衝突發生，仍派遣優勢警力將30人帶回內湖警分局調查，訊後暫以社會秩序維護法第87條「意圖鬥毆而聚眾者」移送裁處。

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