蔡英文文宣大將林鶴明分析韓國瑜核心問題：不敢說真話才是韓黑

▲吳敦義、韓國瑜。（合成圖／記者黃克翔、洪正達攝）



記者陶本和／台北報導

針對最新民調指出，總統蔡英文與國民黨總統候選人韓國瑜差距再擴大，甚至來到21.5%之差。對此，小英競選連任辦公室文宣副執行長林鶴明3日表示，吳斯懷只要在名單上，民調一定繼續探底，這才是韓國瑜核心問題。

林鶴明分析韓國瑜的核心問題，在於不分區立委候選人吳斯懷依舊在不分區名單之列，國民黨繼續擁抱吳斯懷，並不是真正的擁抱國軍，而是讓軍中年輕世代軍人看不起這樣的政黨，「愛中華民國，絕對不是這種愛法，這種愛法根本是恐怖情人。」

林鶴明也劍指國民黨副總統候選人張善政，認為他有道德良心也只有一天，自從他宣布政黨票可以不投國民黨後，再也不敢做出任何呼籲改革國民黨的事，「這證明現在的國民黨有一個功能，就是近朱者赤，近韓國瑜者黑，「不敢說出真話的，才是真正的韓黑」。

▼蔡英文文宣大將林鶴明。（圖／記者林敬旻攝）



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