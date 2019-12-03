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3黨總統參選人看過來！青年犀利18問　明起一連3天「大選論壇」請接招

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▲▼青年團體18問3黨總統參選人。（圖／記者許展溢攝）

▲青年團體公布18個題目，要3黨總統參選人接招。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

由台灣青年民主協會主辦，台灣學生聯合會、iVoter議題立場分析、沃草合辦，38所大專校院學生會共同協辦「青聽我們說－2020總統大選青年論壇」，明天起一連3天，在台北國際會議中心登場。青年們今（3日）公布18個題目，喊話蔡英文、韓國瑜、宋楚瑜3位總統參選人要先好好準備，不要到時只有口號式回應。

台灣青年民主協會理事長林彥廷說明，此次論壇將由總統參選人進行15分鐘申論，向現場及直播前的青年、學生完整介紹在未來4年的青年政策規劃，更要說明「要怎麼做」、「為什麼做得到」。林彥廷表示，接著會是「青年團體提問」，邀請包含台灣青年民主協會、台灣學生聯合會、iVoter議題立場分析、台灣青年氣候聯盟、原住民族青年陣線、全國中學學生權益研究會等6個青年團體，各自準備3個提問，共18題，涵蓋性別、勞動、假新聞、原住民族、氣候行動、學生權益等議題面向，將現場抽出6題向總統參選人提問。

請繼續往下閱讀...

▲▼青年團體18問3黨總統參選人。（圖／記者許展溢攝）

▲青年認為， 18歲在憲法投票權、民法完全行為能力中都沒得到相應的權利。（圖／記者許展溢攝）

台灣青年民主協會秘書長張育萌指出，提出的第一個問題是「強化情感教育與性別教育」，因為《性別平等教育法》實行至今雖滿15年，但部分教師仍然普遍缺乏相關知識，讓校園性別霸凌、因性傾向的語言羞辱層出不窮，要詢問總統候選人如何提供教師更多支援、加強感情教育，並落實性別平等？第二詢問「實價登錄、相關稅制及遏止炒房」，和「網路媒體及假新聞管制」，要知道總統參選人有何對策。

台灣學生聯合會理事長陳佑維說，大學生最關注的高教議題、轉型正義以及勞動議題提出三個問題，也會在這次論壇出現。他說明，近年來不斷看到併校案及其伴隨的爭議出現，生員減少、資金短缺的狀況下，接下來4年許多學校必然面臨退場、轉型難題，且畢業青年在現今勞動環境中難看見並信任現有法律保障，要總統參選人表態怎麼看最低工資法制定等。

▲▼青年團體18問3黨總統參選人。（圖／記者許展溢攝）

▲青年表示，對「口號式」跟「數字式」回應非常無感。（圖／記者許展溢攝）

另外，全國中學學生權益研究會代表楊士誼表示，提出的3個問題分別是「108課綱中城鄉教育資源差距」、「校園中的少數群體權益」與「十八歲公民權利」，因108課綱全面上路，但偏鄉地區資源匱乏，想了解參選人會如何拉近城鄉資源落差等狀況。

林彥廷透露，這次論壇3黨總統參選人都有良好回覆，但必須呼籲，青年對「口號式」跟「數字式」回應非常無感，因此今天先公布題目，就是希望他們能先做好功課，在接下來3天講清楚說明白。林彥廷提到，3場共有超過500位15歲至35歲的民眾報名參加，很高興3位總統參選人都答應出席，盼藉此能夠讓青年聲音被重視，因為大家都是國家的下一代，學生在意、關心的問題不是只有學貸，還有國防、經濟等多面向。

3個場次如下：本次論壇也會全程由沃草Wachout 進行「現場事實查核」（Live Fact Check），並將於此環節說明事實查核結果，並請參選人回覆。

蔡英文總統參選人 12／4（星期三）19：30～21：00
韓國瑜總統參選人 12／5（星期四）21：30～23：00
宋楚瑜總統參選人 12／6（星期五）19：30～21：00

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