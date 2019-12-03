堅定不移走「一國兩制」　栗戰書提出澳門基本法「四點希望」

▲澳門基本法實施20周年座談會3日舉辦，國務院副總理韓正主持，國務委員楊潔篪、外交部長王毅等出席（圖／記者陳政錄攝）

記者劉亭、陳政錄／北京─台北連線報導

澳門基本法實施20周年座談會今（3）日於北京大會堂舉行，大陸人大委員長栗戰書出席。他也表示，「一國兩制」是解決澳門問題的最佳方案，以及澳門回歸後保持繁榮穩定的最佳制度，最後也對全面實施澳門基本法提出「四點希望」。

栗戰書指出，「一國兩制」是前無古人的開放性創舉，前進的道路不可能平坦，「無論遇到什麼樣的困難、風險和挑戰，都不會動搖我們堅定不移走『一國兩制』成功道路的信心和決心，都不會阻止我們迎難而上、繼續前進的堅定步伐」。

四點希望：

第一，嚴格依照憲法和澳門基本法實施治理。回歸完成了澳門憲制秩序的巨大轉變，國家憲法和澳門基本法共同構成了澳門特別行政區的憲制基礎，共同確立了澳門特別行政區的憲制秩序。

第二，澳門基本法的成功實踐充分證明，只有切實維護國家主權、安全、發展利益，才能保持澳門的長期繁榮穩定。維護國家主權、安全、發展利益，保持澳門長期繁榮穩定，是「一國兩制」和澳門基本法的根本宗旨。這兩者是辯證統一的關係，既能夠同時兼顧、並行不悖，又能夠相互促進、相得益彰，在任何時候都不應偏廢。

第三，澳門基本法的成功實踐充分證明，只有將澳門特別行政區納入國家治理體系、融入國家發展大局，才能使澳門走向新的美好未來。貫徹落實「一國兩制」方針，通過憲法和基本法確立特別行政區制度，其目的一方面是為了實現香港、澳門順利回歸祖國，另一方面是為了在回歸之後長期治理好香港、澳門這兩個特別行政區，服務於國家發展大局。

第四，持續加強憲法與澳門基本法的宣傳推廣。憲法和澳門基本法在澳門特別行政區實施得好，關鍵在於澳門全社會能夠牢固地樹立起尊崇憲法和基本法的公眾意識與行動自覺。

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