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崔世安匯報任內「澳門基本法貫徹」　推動一國兩制行穩至遠

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▲▼崔世安（中背對者）向栗戰書（左）、韓正匯報任內澳門基本法貫徹情況。（圖／記者陳政錄攝）

▲崔世安（中背對者）向栗戰書（左）、韓正匯報任內澳門基本法貫徹情況。（圖／記者陳政錄攝，下同）

記者陳政錄／北京報導

第四任澳門特別行政區行政長官崔世安，將於本月20日卸任，交棒予第五任行政長官賀一誠，前者今（3日）上午，在北京人民大會堂向中共中央政治局常委栗戰書、韓正等大陸中央領導人，報告任內澳門基本法落實、貫徹情況。他提到要充分發揮基本法賦予的制度優勢，與時俱進推動「一國兩制」事業行穩致遠。

今年12月20日，是澳門主權移交中華人民共和國20週年，也是《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》實施20週年。因此今天上午，北京人民大會堂召開「紀念中華人民共和國澳門特別行政區基本法實施20周年座談會」，由中共中央領導人、澳門特區政府、廣東省人民政府、研究和實施基本法的相關學者出席與會。

▲▼北京人民大會堂3日舉行「紀念中華人民共和國澳門特別行政區基本法實施20周年座談會」。（圖／記者陳政錄攝）

即將卸任的崔世安，率先於座談會上，就任內基本法推動、落實和貫徹向中央領導人進行匯報，他表示，一、必須堅持權利與義務相統一的原則，維護國家主權利益，保障澳門繁榮穩定。二、必須充分發揮基本法賦予澳門的制度優勢，與時俱進推動「一國兩制」事業行穩致遠。

在香港「反修例」示威的背景下，同樣屬於特別行政區、推行基本法的行政首長崔世安，不斷強調基本法對社會繁榮穩定的保障性，和「制度優勢」，他說，正是在基本法的保障下，澳門保持原有的「社會制度、經濟制度不變，生活方式不變，法律基本不變。」澳門特別行政區依照基本法實行高度自治，享有行政管理權、立法權、獨立的司法權和終審權，澳門居民依法享有廣泛的權利和自由，確保了經濟增長、社會和諧，文化教育、醫療衛生、社會保障等各項事業都有長足的發展。

▲▼澳門特別行政區第四任行政首長崔世安。（圖／記者陳政錄攝）

▲澳門特別行政區第四任行政首長崔世安。（圖／記者陳政錄攝）

崔世安強調，「一國兩制」和基本法，既能保證澳門特別行政區有「一國之本」，有強大的國家做後盾和支撐；又能保證澳門特別行政區有「兩制之利」，保持高度自治和地域優勢，從而實現長期繁榮穩定。

他接著說，未來，我們必須要進一步堅守「一國」之本、善用「兩制」之利，確保澳門的「一國兩制」實踐始終沿著基本法軌道行進，充分發揮「一國兩制」的制度優勢，堅持「國家所需、澳門所長」的戰略定位，以經濟適度多元為基礎，以維護穩定為前提，以內強素質、外抓機遇為路徑，以長治久安為目標，配合中央在更高起點、更高層次、更高目標上推進重大戰略部署，為「2個100年的奮鬥目標」貢獻澳門的力量。

將接任崔世安第五任澳門特別行政區行政首長為賀一誠，他在政商兩界都有經歷，為前澳門立法會主席，在今年8月25日，以392票當選澳門特區第五任行政長官，9月4日獲國務院任命，將於12月20日履新。

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