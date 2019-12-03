1個月激戰人妻5次！綠帽夫抓包怒炸　他「想繼續愛」猛傳鹹濕簡訊：waiting～

▲阿傑與花花發展出不倫戀。（圖／示意圖，無關本案／CFP）

記者林昱萱／台中報導

一名已婚男子「阿傑」（化名）愛上了人妻「花花」（化名），兩人一個月就到摩鐵壞壞了5次，甚至在東窗事發後，還傳訊息給對方說，「我想念你的人...」、「滿腦子都是你」、「I will be waiting」。

判決指出，阿傑與花花都分別已經結婚，但兩人在知道對方都有另一半的情況下，卻還是到摩鐵發生性行為，短短一個月就去了5次，而兩人的另一半知道後，氣得一狀告上法院，不過花花的丈夫最後選擇對老婆撤告。

此外，法官發現，兩人的感情東窗事發之後，阿傑還曾經傳訊息給花花訴說愛意，「可是我真的好想好想你、好愛好愛你」、「我好想見你」、「我想念你的人，想念你的聲音，想念你的溫柔，想念你一切的一切」。另外，花花也曾經傳訊息給對方聲稱，「假如不小心我懷了你的孩子…你會怎麼做？我該怎麼做？」而阿傑則回應，「如果真的有，他是我的孩子，我會撫養他長大」。

法官審理時，阿傑坦承犯行，並表示願意和花花丈夫和解，但兩人始終無法達成共識，因此最終未能和解。對此，台中地院依妨害家庭罪判阿傑1年徒刑，得易科罰金。

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