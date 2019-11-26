陽明山上的里長！李秋霞服務9年　阿嬤偷偷送菜到門口答謝

▲ 湖山里長李秋霞專訪。（圖／記者黃軍瑋攝）

記者楊亞璇／台北報導

陽明山為台北市知名觀光景點，在這個行政區中，有一位62歲的湖山里長李秋霞，她在3歲的時候跟著父母從金山搬來到陽明山，受訪時，自己笑稱「在湖山里土長不土生」。已經服務里民長達9年的李秋霞透露，家裡門口常常放著不知道誰留下的菜，想到阿嬤辛苦的挑菜，讓她很感動。

湖山里有將近1700左右的人口，老年人口佔了3分之2左右，佔地4平方公里，社區分為5個聚落，其中1個聚落是大部分是外來的人口，有一些別墅，其餘4個聚落的原生居民都是務農的比較多，近年來，因為務農生意也不好做，年輕人也都外移了，人口老化問題嚴重，李秋霞成為阿公、阿嬤重要的保母。

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「我對於長輩竭盡所能地去幫他們」。李秋霞接受《ETtoday新聞雲》專訪時表示，她幫過90多歲的阿公整理一條路，看到阿公發自內心的笑，備感欣慰，「不管阿公用多久，這個阿公現在也走了，但畢竟在他走之前，我們讓他走一條很平穩的路」；她還幫另一位阿公做馬桶，「你想信90幾歲的人，一輩子沒有用過馬桶嗎？」他以前上廁所要繞好遠去使用古早蹲式茅坑。

被問到在山上的里長工作內容有什麼不一樣，李秋霞說，她常常去處理倒塌的路樹，颱風天早上6點多出門，半夜3點才回到家裡，當時整個馬路都不通了，每一家都反映有樹要處理，「那一次還差點死在那個路上，因為那個樹倒下來，我剛好停在那邊，不然就撞到我了」，連居民都說她是女生當成男生在用。

不僅如此，李秋霞笑稱，她要當律師、當代書、當GPS，還要當查號台，有一次90幾歲的阿嬤說，「里長啊，我這馬桶又不通了」，由於阿嬤的小孩住在外面，獨留她一人在山上，「你不去幫他忙也不行」，所以山區是需要里長的地方很多。李秋霞又說，她還在三更半夜去抓蛇，「有很多你想像不到的事情」。

李秋霞提及，山區的糾紛跟山下是完全不一樣的，像是颱風過後有里民拿別人田裡的土去補崩落的地方，引起糾紛；還有上一層的樹太茂密了，遮到下一層，導致農作物長不起來，「所以有一些問題真的，不是你們台北人可以想像的出來的」，儼然將陽明山形容為台北市以外的世界。

不過，李秋霞話鋒一轉說，在山區也是一個「幸福里長」，像她家門口常常有很多青菜，是誰給的她都不知道，都是山上的阿公阿嬤自己種，「你看那80幾歲的阿嬤在那邊挑挑挑，挑一點青菜來給你，真的很感動，因為那是他們的心意」。

回顧當初選里長的動機，李秋霞說，「其實這土地養我們家8個小孩，很感恩啦」，用一個感恩的心情回饋給土地，如果這塊土地沒有幫家裡的忙，弟弟妹妹很難唸書、好好在社會上生存，這是驅動她去選里長的最大理由。

她也透露，其實因為家族沒有人從政，她的媽媽一度反對，最後她在10年前告訴媽媽，「我說最後一次讓我真正的好好選一次，選上我就努力做，選不上對所有支持我的人有一個交代」。

如今一做就是9年了，李秋霞自豪地表示，「我可以問心無愧說，我是用生命在做這個工作，而且我們很享受這個工作」，說不辛苦那是騙人的，很感恩因為工作讓她繼續保有健康的身體。

▲ 李秋霞時常忙於整理路樹。（圖／李秋霞提供）

至於最有成就感的時候是什麼？李秋霞不假思索的說，她曾經救過一個阿嬤，阿嬤當時已經暈倒在她家裡大概2、3天了，但她靠著對社區敏感度，察覺有異，後來闖進去阿嬤家中，果然發現阿嬤躺在家中。

「其實當那個阿嬤昏倒被抬出去救護車之後，看到她活起來的時候，其實我到現在都還可以享受，我當時好像在飄飄然那種感覺，真的我到現在都還可以感受那種感覺，就是...那個叫做成就感吧」，至今仍令她印象很深刻。

在與李秋霞交談的過程中，可以很快地感受出她的服務的熱忱與溫暖。李秋霞表示，她自己都鼓勵人家，有熱忱可以出來選，但是真的辛苦，而且當里長EQ要很強，要耐得住別人給你無謂的誹謗，但只要行得正，就不怕人家講了，「然後腦筋要大條，不然人家講你一句話你就受不了」。

李秋霞也強調，「里長可以去幫很多底層的人，那層人是沒有人關注他們的人，因為他們沒有什麼票源，但是他們是最需要幫助的人」。

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