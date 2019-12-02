遠距戀愛太煎熬...她誤信「假男友」大玩曚眼性愛！忘戴眼罩轉頭崩潰：你誰？

▲高雄女子誤信張男是遠距男友，於是與對方大玩矇眼性愛，卻赫見他竟是陌生人，當場崩潰。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者陳韻如／台北報導

張姓男子隨機打電話搭訕女子，還騙其大玩「矇眼性愛」，直到女子某次忘記矇眼才發現眼前男子是陌生人，嚇得求助楊姓男友，而張男也慘遭痛毆。事後，張男自知理虧，與對方達成和解，也被檢方以不起訴處分，但他卻展開反擊，反告對方傷害，並向法院請求撤銷調解之訴，法官則認為逾期請求將他駁回。

判決書指出，女子的楊姓男友平時在北部工作，而2人聚少離多，讓女子難解相思之情。直到2018年7月間，張男玩起隨機撥電話搭訕女子的遊戲，聯繫上女子後，他因此佯裝成是對方男友，天天與女子熱線。

確認完全獲得女子信任的張男，開始辯稱工作壓力大，要求進行刺激的「矇眼性愛」，還威脅如果不矇眼，就不會南下找她。女子聽後為了想見長期分隔兩地的男友便答應要求，並在約定時間在家中脫光、矇眼，2人也就這樣發生了關係。

張男成功了1次後，竟食髓知味又再次邀約，但這次女子因忙著其他事情而忘記矇眼，沒想到，到了約定時間，眼前出現的竟是一個素未謀面的陌生人，嚇得趕緊撥打電話跟楊男求救，並要張男留在現場，否則死給他看。

楊男接獲女友的電話後，怒氣衝天南下救援，見到張男就是一陣毒打，再陪女友到警局提告性侵。事後，張男自知理虧，並答應賠償近百萬元與對方達成和解，橋頭地檢署也認為，雖然張男用欺騙手法將女方騙上床，但是沒有使用暴力或違反意願，因此不符合強制性交罪；而「詐術性交」僅適用在已婚狀態，所以予以不起訴處分。

未料，獲不起訴處分的張男，竟展開反擊，反指控女子私行拘禁、楊男涉犯傷害罪，台北地檢署則認為女子是因保全名節而要求張男留下，並無私行拘禁的犯意，而楊男部分則因事證明確被起訴，最後也被判拘役40天。

除此之外，張男還向桃園地院提起撤銷調解之訴，對於先前所提出願意賠償的部分全部認帳，還聲稱，當時是因為遭到對方恐嚇，他不得不答應賠償，而當時調解成立後，他也曾向橋頭地檢署檢察官遞交撤銷和解狀，但卻遭到隱匿遺棄，他因此認為調解無效請求撤銷。

法官審理後認為，張男並沒有證據可證明橋頭地檢署隱匿撤銷和解狀，且他在法院核定調解書送達後的30日內就可提起撤銷，但他卻在時隔1年多後才提起，明顯逾期，因此將他撤銷調解的請求駁回，而他不服再提抗告，也再度被法官打臉，駁回抗告。

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