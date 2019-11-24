溫泉花車嘉年華點亮花蓮夜晚　45組花車踩街展現台日多元文化

▲▼太平洋溫泉花車嘉年華花蓮原住民文化結合日本盛岡山車遊行踩街冒雨登場。（圖／記者蕭可正攝）

記者蕭可正／花蓮報導

花蓮縣政府23日於東大門廣場及金三角商圈舉行「2019太平洋溫泉花車嘉年華」活動，連同日本盛岡山車在內的45組花車、遊行隊伍及日本澤目獅子舞、三颯舞齊聚市區與民眾近距離互動，大家熱情歡呼，沿街民眾搖著中華民國、日本國旗熱烈歡迎，讓來訪演出的日方交流團備感溫暖。

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睽違3年擁有300年歷史的「盛岡山車」四度來訪，今年以「矢的根」、「桃太郎」為主題，吸引數千人湧上街道，活動現場宛如重現日本節慶祭典，盛況空前，也宣告花蓮「溫泉季」開跑。在花蓮原住民、盛岡山車祈福儀式及絢麗煙火下揭開序幕，花蓮縣長徐榛蔚、前縣長傅崐萁穿著由日方代表致贈的傳統祭典服裝，與日本盛岡市市長谷藤裕明、議長遠藤政幸等人，帶領踩街隊伍陸續行進。

▲▼日本盛岡山車花蓮登場風雨無阻民眾熱情捧場。

今年壓軸的盛岡山車，在百名身著祭典服飾壯漢大聲吆喝下緩緩移動，搭配一旁鑼鼓喧天的大小鼓樂，整場氣氛都被炒熱。最特別的是，由40位花蓮18到20歲少女組成的三颯舞團，在15位日本三颯舞者的引領下，展現出充滿東洋風的舞姿內涵，博得觀眾們熱情鼓掌。踩街遊行的同時，在東大門夜市的主舞台區，也吸引多組民眾報名盛岡市「一口麵」PK花蓮「一口扁食」大賽，現場佈戰況激烈，各自展現特色美食文化。

徐榛蔚縣長表示，現在正是泡湯的好時節，為推廣花蓮瑞穗及安通溫泉區，本次也特別與溫泉季活動結合，推出溫泉專車等多項泡湯優行程，提供國內外遊客最輕鬆便捷的遊程，希望能將在地特色匯聚成觀光能量，吸引更多遊客造訪，為花蓮帶來新一波觀光潮。

▲前花蓮縣長傅崐萁也陪同妻子徐榛蔚縣長冒雨出席 。

盛岡市長谷藤裕明表示，承蒙徐榛蔚縣長邀請來到花蓮，本次參加遊行的盛岡市民共有140人，能與花蓮朋友參加踩街遊行深感喜悅，這是盛岡山車第四度來到花蓮，其中三次是在他的任內，他也深感榮幸。今日盛岡市將與花蓮市締結為友好城市，在徐榛蔚縣長的見證下安排，歡慶盛岡市與花蓮的友好關係。

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