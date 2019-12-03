全國最大五星級清水岩溫泉露營區　2020年開放啟用

▲社頭清水岩溫泉露營區明年將對外開放。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

近年掀起露營風，彰化縣政府為帶動八卦山脈及彰化東南角的觀光發展，將社頭鄉清水岩童軍露營地改造成可供遊客露營、泡湯的生態休閒好去處，不僅是全台首座號稱「五星級」平地溫泉，可泡湯還可紮營賞星空，這座面積將近10公頃的場地，將在月底將完工，若招商一切順利，明年上半年就可對外營運。

▲縣府舉辦生態小旅行。

1日上午縣府舉辦踩線團，邀請多位部落客搶先體驗清水岩生態文化創意產業協會的「八卦山生態探險家 自然饗宴小旅行」，結合好玩的環境教育和手作活動，讓大家先造訪全新的清水岩溫泉露營區。

▲社頭清水岩溫泉露營區。

縣府城觀處長馬英傑指出，「社頭清水岩溫泉露營區」原名清水岩童軍營地，營地位於卦山脈西麓山腳路旁，獲得交通部觀光局2億經費補助，針對園區進行重整，預計將於今年底完工。

露營區內的設施，有草皮、親水空間與風雨操場，至少提供233個優質營位，最高可容納1500人同時辦理露營大型活動。露營區西南側還有彰化第一泉之稱的清水岩溫泉，包含大眾湯屋、露天風呂、泡腳池等設施，溫泉的泉質屬於碳酸氫鈉泉，溫度約40度左右，未來竣工及委託經營後，預計將成為結合溫泉與露營的夢幻露營區。

馬英傑指出，當地距離高鐵彰化站車程僅十多分鐘，鄰近台76線林厝交流道，又有台鐵社頭火車站接駁，附近有八卦山脈豐富的自然生態資源，不僅園區景觀設施煥然一新，更串連周邊鄉鎮小旅行，可望成為中部地區的休閒熱點，帶動彰化東南角的觀光產業。

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