下班注意！鄭明典提醒晚上有境外空汙來襲　 西半部亮橘色警燈

▲鄭明典在臉書發文指出，將會有境外移入型空氣汙染影響。（圖／翻攝鄭明典臉書）



記者許展溢／台北報導

冷氣團南下，全台灣各地氣溫直直落外，環保署今（2日）表示，受東北風增強影響，境外汙染物在午後逐漸影響北部空品區，雲嘉南局部地區受強風引發地表揚塵影響空氣品質，為「橘色提醒」等級。中央氣象局副局長鄭明典臉書提醒，今晚應會有一波境外移入型空氣汙染的影響。

鄭明典在臉書上 PO出一張圖指出，上風處有霾的特徵，看流線，晚上應該會有一波境外移入型空氣汙染的影響，要提醒大家一下。天氣風險公司在臉書表示，今上半天北部、宜蘭有短暫陣雨，下午後雨勢緩和，境外汙染移入，整個西半部的空氣品質會明顯轉差，中部沿海則有風吹砂帶來的揚塵汙染。

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▲目前雲嘉南空品為對敏感族群不健康的「橘色提醒」。（圖／翻攝環保署空氣品質監測網）

天氣風險公司強調，接下來的一星期除都明顯偏冷，會開始有冬天的感覺外，空汙、降雨也沒少，一定要隨時注意相關資訊。環署表示，明天環境風場仍為東北風，並有微量境外汙染物移入影響西半部空品區，雲嘉南以南位於下風處，汙染物易累積。

環署進一步說明，明天雲嘉南風速較強，局部地區受地表揚塵影響空氣品質。花東、宜蘭空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級。雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。