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卡神公司承包WTA網球賽事有疑點　徐巧芯：連柯文哲都說怪怪的

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▲▼台北市市議員徐巧芯質詢。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市市議員徐巧芯。（資料照／記者李毓康攝）

記者蔡文鈴／綜合報導

「卡神」楊蕙如被查出為「idcc」帳號的幕後主使者，在網路帶風向間接害死駐大阪代表處長蘇啟誠，目前已遭檢調起訴。對此，國民黨台北市議員徐巧芯表示，之前質詢卡神的公司承包WTA網球賽事當中有不少疑點、瑕疵，連台北市長柯文哲都說，「從一開始就覺得怪怪的。」

檢警偵辦「idcc」網路文章侮辱駐大阪代表處長蘇啟誠案，除了查出幕後指使者是「卡神」楊蕙如，更意外發現，對方透過LINE群「高雄組」組織網軍，並以每月薪水1萬元代價，要網軍發表特定文章並推高調，在網路上帶風向。

徐巧芯指出，曾在市議會質詢卡神的公司承包WTA網球賽事當中有不少疑點、瑕疵。此事連柯文哲都說，從一開始就覺得怪怪的。

徐巧芯說，在這件事之後，「就在ptt上看到幾則影射我用假帳號推文的留言，事實上我在ptt的唯一一個帳號就是我自己的本尊帳號，網友都認得。」當下也覺得很奇怪，不知是否又是網軍惡意噓文傷人。

徐巧芯表示，根據新聞報導事件終於有了初步的真相：「檢警偵辦「idcc」網文侮辱大阪駐日代表處案，查出幕後指使者是「卡神」楊蕙如。更發現楊透過LINE群「高雄組」組織網軍，並以每月薪水1萬元代價，要網軍發表特定文章並推高調，在網路上帶風向，雖然楊否認犯行，但台北地檢署仍根據共犯手機內對話紀錄，認定楊就是網軍頭。」

徐巧芯呼籲，網路輿論不應該被當成隱身幕後傷人的工具，有真本事請用自己的帳號來辯論！

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