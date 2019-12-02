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台南泰達幣1500萬元搶案　3嫌「供詞差太多」羈押禁見

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記者林悅／台南報導

台南泰達幣1500萬元強盜案，涉案吳、蔡、周3名男子，台南地檢署訊問後，於12月2日凌晨向台南地院聲押周姓、蔡姓、吳姓男子3人，台南地院召開羈押庭，合議庭認為3嫌涉加重強盜罪嫌重大，供詞彼此間嚴重歧異前後矛盾，顯有畏罪卸責情形，且有共犯在逃，於傍晚裁定3嫌羈押禁見、禁止通信。

台南地院行政庭長指出，周、蔡、吳3人所涉加重強盜罪，為最輕本刑為5年以上之重罪，3人否認部分供詞彼此間嚴重歧異，前後矛盾，足認被告等人顯有畏罪卸責情形；且被告等人足認均有逃亡與有事實足認為有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，而本案事實尚待釐清，有共犯尚未到案，被告等非經羈押均顯難順利進行偵查，檢察官之聲請為有理由，被告等均應予以羈押，並皆禁止接見通信。

高鐵台南站區11月28日傍晚，發生一起虛擬貨幣「泰達幣」交易1500萬元強盜案，台南市警歸仁分局逮獲吳姓（27歲）、蔡姓（30歲）、周姓（26歲）及楊姓（39歲）等4名男子犯嫌，警訊中4嫌都否認犯行，贓款尚未取出，警詢後被依強盜罪嫌移送台南地檢署複訊，檢察官漏夜複訊到2日凌晨0時45分許，檢官認為周姓、蔡姓、吳姓男子3人，涉嫌重大有逃亡串證之虞，向台南地院聲請羈押，楊姓男子以20萬元交保候傳。

▲葉男與賣家相約在台南高鐵前車上面交虛擬貨幣「泰達幣」，卻遭對方強搶現金，並踹葉男下車，造成身上多處受傷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲葉男與賣家相約在台南高鐵前車上面交虛擬貨幣「泰達幣」，卻遭對方強搶現金，並踹葉男下車，造成身上多處受傷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，住屏東的33歲從事虛擬幣仲介的葉姓男子，11月27日在line群組得知有人欲販售虛擬幣「泰達幣」，他居間仲介傳達買賣訊息，雙方協調多次確認要購買50萬泰達幣，現金價值為1千5百萬元，雙方約11月28日傍晚在台南高鐵站前面交。

葉男於28日傍晚與妻子提著分裝1500萬元現金的袋子與行李箱，從高雄搭高鐵抵達台南高鐵沙崙站，在大廳內等候賣家。約下午5時40分，對方通知已抵達高鐵台南站出口間的U形車道旁臨停區，他提著現金找到對方，進入對方車內進行交易。

不料葉男上車不久，即遭對方強搶現金，雙方發生拉扯中，葉男被強行踹下車，還遭拖行受傷，歹徒搶走1500萬元現金駕黑色賓士車揚長而去。葉男馬上向台南市警歸仁分局報案，警方成立專案小組，調閱監視系統影像，以車追人方式鎖定追緝涉案人，於30日傍晚逮捕35歲吳姓主嫌等4人到案，並於12月1日依強盜罪嫌移送台南地檢署偵辦。

警訊中犯嫌矢口否認犯案，並稱未搶走被害人所有1500萬元現金情事，說裡面都是廢紙，惟被害人指證犯情歷歷，目前檢警偵辦重點在追查贓款去向及是否有共犯涉案在逃。

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