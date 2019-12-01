台南高鐵面交買「泰達幣」被搶1500萬元　4搶嫌落網警追贓款去向

記者林悅／台南報導

屏東1名33歲葉姓男子，11月28日下午拿1500萬元與賣家相約在台南高鐵前車上面交虛擬貨幣「泰達幣」，卻遭對方強搶現金，並踹葉男下車，造成身上多處受傷，台南市警歸仁分局以車追人，30日傍晚逮捕35歲吳姓主嫌等4人到案，目前全力追查贓款中。

住屏東的33歲從事虛擬幣仲介的葉姓男子，11月27日在line群組得知有人欲販售虛擬幣「泰達幣」，他居間仲介傳達買賣訊息，雙方協調多次確認要購買50萬泰達幣，現金價值為1千5百萬元，雙方約11月28日傍晚在台南高鐵站前面交。

▲葉男與賣家相約在台南高鐵前車上面交虛擬貨幣「泰達幣」，卻遭對方強搶現金，並踹葉男下車，造成身上多處受傷。（圖／記者林悅翻攝，下同）



葉男於28日傍晚他提著分裝1500萬元現金的袋子與行李箱，從高雄搭高鐵抵達台南高鐵沙崙站，在大廳內等候賣家。約下午5時40分，對方通知已抵達高鐵2號站與3號站出口間的U形車道旁臨停區，他提著現金找到對方，進入對方車內進行交易。

不料葉男上車不久，即遭對方強搶現金，雙方發生拉扯中，葉男被強行踹下車，還遭拖行受傷，歹徒搶走1500萬元現金駕黑色賓士車揚長而去。葉男馬上向台南市警歸仁分局報案，警方成立專案小組，調閱監視系統影像，以車追人方式鎖定追緝涉案人，查出歹徒所駕轎車是掛失竊車牌，但警方調閱路口監視器循線追查，仍在48小時內，於30日傍晚逮捕35歲吳姓主嫌等4人到案。

▲歸仁分局副分局長張翊雋指出，4名犯嫌矢口否認犯案，並稱未搶走被害人所有1500萬元現金情事，警方進一步追查。

歸仁分局副分局長張翊雋指出，本案報請台南地檢署檢察官偵辦，循線查獲4名犯嫌到後，初步調查犯嫌矢口否認犯案，並稱未搶走被害人所有1500萬元現金情事，由於1500萬元贓款尚未取出，檢警將進一步調查。

據了解，落網4名犯嫌雖矢口否認涉案，惟被害人指證犯情歷歷，檢警將擴大偵辦釐清案情，追查贓款去向及是否有共犯在逃中。

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