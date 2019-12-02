1500萬是現金還是廢紙？泰達幣搶案疑點多　被害人曾遭詐600萬

記者林悅／台南報導

高鐵台南站泰達幣1500萬元搶案，4名犯嫌否認行搶，指稱葉男手提袋及行李箱內都是「廢紙」，隨手丟棄，但無法提出棄置地點，而葉男雖堅稱確提領現金與賣家交易，被搶是事實，惟本案「贓款」去向不明，到底被搶的是否真的是「現金」，贓款去向、幕後有沒有共犯，犯嫌是否想「侵吞」，諸多疑點有待釐清。

據了解，葉男係從事虛擬貨幣仲介，幫買家代購虛擬貨幣，從數十萬到數百萬元不等， 葉男這本次受投資客委託代購泰達幣，面交交易金額歷次最大，卻遭人強盜損失慘重。

▲葉男與賣家相約在台南高鐵前車上面交虛擬貨幣「泰達幣」，卻遭對方強搶現金，並踹葉男下車，造成身上多處受傷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本案歸仁警方以車追人，雖在48小時內迅速緝獲渋案4名犯嫌，但警訊中犯嫌都矢口否認有行搶現金1500萬元，並稱葉男手提袋及行李箱裝的是「廢紙」，事後隨手丟棄，但無法交代棄置地點。對於搶匪所言，葉男報案後，有向警方提供買家匯款及其提領現金等相關資料，證明報案內容屬實，惟提領現金並不等同真的有帶現金到場交易。

警方在調查時發現，葉男此次泰達幣交易，可獲買賣價差11萬多元作代購佣金，犯嫌原欲約在國道3號關廟交流道附近見面交易，但葉男認為地點太偏僻，所以改至人潮眾多的高鐵台南站面交，但還是被搶。警方調查發現，葉男之前曾幫人代購虛擬貨幣，卻遭詐騙600萬元，這次葉男再提1500萬元現金與妻一同北上台南交易泰達幣，身懷巨款為何仍未警戒提防對方可能設局詐騙或強盜？嫌犯行搶過程，並未使用刀、槍等殺傷力武器威脅，徒手就輕易搶走1500萬元，案發過程令人費解！

本案涉案4嫌在警方移送台南地檢署偵辦後，檢察官認為涉嫌重大、有逃亡串證之虞，將吳嫌3人向台南地院聲押，另楊姓男子20萬元交保，顯示本起搶案案發及過程屬實，但1500萬元贓款去向不明，需查明「贓款」是否確實是現金無誤，否則為何犯嫌會說是「廢紙」，犯嫌是打定主意要「侵吞」贓款，日後服刑出獄再來分贓？或是幕後有黑手，主導整個搶案，贓款在共犯手上？兩造雙方相關通聯紀錄都要逐一調查釐清，查明真實案情，才能查出真相追出「贓款」。

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