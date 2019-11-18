澳門新特首賀一誠：要做好祖國統一樣板　香港的「颱風」終會過去

▲習近平日前接見澳門新特首賀一誠時表示，一國兩制完全行得通「辦得到、得人心！」。（圖／澳門新聞局）

記者陳政錄／北京報導

香港「反修例」警民衝突持續，一海之隔的澳門卻相對平靜，堪稱中共眼中的「模範生」。根據官媒央視新聞報導，將於下月履新的澳門新任特首賀一誠，在接受專訪時對香港議題發聲，表示「颱風」雖大，但終有一天會過去，澳門要實踐以一國為前提的「一國兩制」，做好祖國統一大業的樣板。

賀一誠在政商兩界都有經歷，為前澳門立法會主席，在今年8月25日，以392票當選澳門特區第五任行政長官，9月4日獲國務院任命，將於12月20日履新。

▲香港示威者在理大與港警爆發衝突。（圖／記者游宗樺攝）

在接受央視新聞《面對面》專訪時，賀一誠指出，香港出了點問題，台灣拿香港做文章，「但是我們澳門還是走得好的，一國兩制制度上面是沒問題的」，是能夠走得遠的，做得好的。澳門要做好祖國統一大業的樣板。

他把香港的問題比喻成「一場颱風」，認為颱風雖大，但終有一天會過去。賀一誠進一步表示，剛開始，他以為香港問題的副作用會延伸到澳門，但幾個月之後，香港的局面反而對澳門是一種警示。「香港讓大家認識什麼叫暴徒，什麼叫權利。」現在香港有些人太講權利不講義務，這對我們也是一個反思，我們更要做好這方面的教育。

他也進一步為澳門利益喊話，不是掛一面國旗就叫「一國」。不僅港澳台地區的人需要加強認識，內地的有關人員也應該有更好的理解。在一些產業政策上，不要把澳門當做海外，動不動就以「保護內地產業」為理由對澳門封鎖，希望給澳門經濟多元化提供更多的機會。

報導最後帶到澳門候任特首辦公室內，擺放的兩個物件。賀一誠說，一個是「雞」、一個是「鷹」，代表自己雖然屬雞，但做事是鷹派。他看著澳門特別行政區地圖說，「現在可以直管了，有很多事情自己可以操作了，應該往哪裡走，應該怎麼拍板，怎麼拍板快一點在我任內要完成很多事情。」

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