香港建制派慘敗後反思　何君堯籲取消散佈反華言論教師資格

▲何君堯。（圖／翻攝自《環球時報》）

記者馬叔安／綜合報導

香港建制派在日前的區議會選舉中慘敗，如今有該陣營的政治人物展開反思。其中現任議員何君堯則表示，現在要做的是痛定思痛，找出導致失敗的原因到底是什麼？而險勝的民建聯參選人張培剛表示，建制派要主動去瞭解年輕人的想法，但是「也不能一概包容，因為過度的包容就是縱容。」

根據《環球時報》，何君堯表示，他正在聯絡一批立法會內的建制派人士，找個時間一起分析整體情況，找出問題到底出在哪裡，反對派的下一步是立法會和特首選舉委員會，所以需要建制派和港府一起以團結和認真的態度面對。何君堯指出，長遠之計還是教育，應該馬上推行國民教育，並取消那些在課堂上散佈反華、港獨言論的教師的資格。

▲陳志豪。（圖／翻攝自《環球時報》）

同樣在選戰中落敗的新民黨參選人的陳志豪則表示，「選後有一些我服務過的居民直接跟我說，『知道你為社區做了很多事，也知道你是比較有能力的一個候選人，但因為現在的政治氛圍，所以不能投票給你，我們最多不投票給另外一個候選人』」也有民眾希望他4年後再來選，那時候「社會環境一定比現在要好！」

▲張培剛。（圖／翻攝自《環球時報》）

而在這次選舉中險勝的張培剛則認為，建制派第一要學到的是，只要是自己認為對的事情，就堅決不能退縮，「我認為我們應堅持自己認為對的事情，堅定自己的初心」，也要更靈活，尤其要主動去瞭解年輕人的想法。

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