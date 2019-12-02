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史上首次全國社造會議！鄭麗君：「文化發展基金」挺社造

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▲▼史上首次全國社造會議！鄭麗君：「文化發展基金」挺社造（圖／文化部提供）

▲史上首次全國社造會議！文化部長鄭麗君不斷強調，「社造的主體是公民」。（圖／文化部提供）

記者林育綾／綜合報導

史上首次舉辦「全國社造會議」在11月30日、12月1日舉行，文化部長鄭麗君承諾，文化部將以「文化發展基金」支持社區營造推動，並協助組建社造民間智庫、催生區域型社造中介組織、協助推動社造沙盒創新實驗等計畫。同時廣納各界於社區營造會議中的建議，研商訂定社區營造政策白皮書，與中央跨部會、地方政府及民間團體協力推動社造事務。

鄭麗君不斷強調，「社造的主體是公民」，社造在台灣20多年已經開展了一股在地公民參與力量，發展出不同面向與多元議題，展望下一階段的社造政策，政府應打破過往窠臼、翻轉治理思維，催生有利於社區營造的公共治理模式，並發展社造支持體系，支持「由下而上」的社區營造。

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▲▼史上首次全國社造會議！鄭麗君：「文化發展基金」挺社造（圖／文化部提供）

▲文化部長鄭麗君承諾，文化部將以「文化發展基金」挺社造。（圖／文化部提供）

全國社造會議1日當天於公務人力發展學院舉辦第2日議程，由文化部、內政部、衛福部、教育部、農委會、原民會、客委會等7個中央部會，以及地方民間代表，共同討論社區營造如何從民間到政府、從中央到地方具體落實。與會人員就跨部會協作平台建置、社福長照及農村再生、公共空間開放社區利用、108課綱納入社區文化與在地知識、大學社會責任（USR）計畫接軌社區需求等重要議題進行熱烈討論。

下午則由「公共治理、世代前進、多元平權、社會共創」4大議題召集人進行綜合報告，最後由文化部長鄭麗君進行綜合回應與政策宣示，期許勾勒出「明日社造」的發展方向，以及下一階段的社造政策白皮書。

▲▼史上首次全國社造會議！鄭麗君：「文化發展基金」挺社造（圖／文化部提供）

▲社造在台灣20多年，已經開展了一股在地公民參與力量。（圖／文化部提供）

在公共治理部分，鄭麗君表示政府將建立有利於社區營造的公共治理支持體系，透過行政院文化會報，進行與各部會施政有關的社造政策盤點與協作，同時催生區域型社造中介組織，以連結政府政策及社造團體的中長程目標，透過中介平台整合地方需求。

未來文化部將遵循《文化基本法》立法意旨，研修文化部主管的《文化藝術獎助條例》等法規，建立社區營造支持體系。文化部也將於正擬定的「文化發展基金管理運用辦法」中納入支持性條文，以文化發展基金支持社區營造推動。
 
此外，對於討論過程中有人建議應推動「社造沙盒創新實驗計畫」，鄭麗君也表示支持，她指出，未來將研擬建立一個容許實驗的環境，讓民間組織在風險可控的環境下，免受現有法令或監管，得以測試各類社造推動或行動創新模式，讓社造好點子或好創意不被舊框架或舊思維侷限，以翻轉政府對於社造集中式的計畫補助模式。
 
在世代前進部分，鄭麗君指出重點在於如何促進不同世代共同參與，增進世代對話與理解，促進世代間的支持與信任。例如應該鼓勵發展各級區域性青年委員會，建立青年在地公共參與平台；結合地方創生計畫，營造有利支持青年在地就業及創業的環境，提供青年在地職涯發展多元機會；健全社區照顧體系，以及健全跨世代的在地終身學習體系，例如與108課綱結合，強化學校與社區連結，鼓勵學校教師和社區合作提案，學習在地知識等。
 
多元平權部分，鄭麗君表示重點在於看見多元、尊重差異、促進友善環境，讓多元群體都有平等參與公共事務的機會。政府未來應努力消弭制度性歧視，提升無障礙環境，讓多元群體共享社區空間及社區資源，並包容多元群體照護設施共同融入社區的實驗計畫，消弭歧視與偏見。此外，政府應推動「參與式預算」機制，讓多元群體有機會自主決定公共預算如何運用，促進中央及地方政府和多元群體建立信任關係，營造友善多元環境。
 
社會共創部分，她指出台灣社會已逐步開展出社會創新能量，包括社會設計、公民科技和跨界協力等，有助開展社造運動創新模式。未來，文化部將輔導民間創建「亞太社造交流中心平台」，與國際社群分享台灣社造經驗。

文化部將落實目前已提出的「文化科技施政綱領」，形塑數位時代的文化公民社會。此外，文化部已成功爭取將「促進文化發展」納入企業社會責任CSR的認列範疇，未來將建立媒合機制，鼓勵企業結合CSR，擴大對社區的參與。

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