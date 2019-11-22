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從不良變「優良讀物」！「金漫十年特展」漫畫界最高榮譽一次朝聖

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▲▼ 金漫十年特展。（圖／文化部提供）

▲台灣漫畫基地舉行「金漫十年特展」。（圖／文化部提供）

記者林育綾／綜合報導

從前漫畫被列為「不良讀物」，如今不但入列「中小學生讀物選介」優良讀物書單，文化部更打造台灣漫畫基地，且舉辦「金漫獎」鼓勵台灣創作者！即日起至12月15日在台灣漫畫基地展開「金漫獎十年特展」，回顧歷年得獎作品、終身成就與特別貢獻獎得主、國際交流及跨域應用成果等，期間也有座談，讓更多人看見台灣原創漫畫的實力！

▲▼ 金漫十年特展。（圖／文化部提供）

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▲「金漫十年特展」展期至12月15日。（圖／文化部提供）

金漫獎為台灣漫畫界最高榮譽，至2010年起辦理迄今，見證台灣漫畫創作者的突破與變革。而此次特展以10周年為主題策展，規劃多元展區，包含「金漫十年漫畫家簽繪牆」、「金漫十年大事記」、「金漫十年得獎作品封面展」、「年度大獎主題展」、「得獎作品閱覽區」、「台灣漫畫外譯本閱覽區」、「金漫獎國際交流活動」、「跨域應用展示區」、「終身成就與特別貢獻獎得主」、「互動區」與「打卡區」。

▲▼ 金漫十年特展。（圖／文化部提供）

▲「年度大獎主題展」展出歷年年度大獎作品及漫畫家手稿。（圖／文化部提供）

「金漫十年漫畫家簽繪牆」展示多位漫畫創作者別出心裁的簽繪版；而「金漫十年大事記」呈現金漫獎沿革，自行政院新聞局發布第1屆金漫獎獎勵辦法，2017年起更融合以商務交易為主體的國際交流活動，強化國際品牌行銷；「得獎作品閱覽區」則展出10年來的得獎作品。

▲▼ 金漫十年特展。（圖／文化部提供）

▲「得獎作品閱覽區」展出歷年得獎作品供民眾閱覽。（圖／文化部提供）

「台灣漫畫外譯本閱覽區」蒐羅獲得國外出版社青睞，授權成功出版的各種台漫外語版本，相當難得一見；「跨域應用展示區」共有5部漫畫跨界成果展出，包括《諸葛四郎》改編舞台劇與動畫、《龍泉俠大戰迷霧人》浮空投影展出、《北城百畫帖》的桌遊、《神之鄉》改編戲劇、《霹靂英雄戰紀》則由布袋戲改編為漫畫等，每個展區都值得細細探究。

▲▼ 金漫十年特展。（圖／文化部提供）

▲「跨域應用展示區」共有5部漫畫跨界成果展出。（圖／文化部提供）

展覽期間更辦理3場特展講座，邀請漫畫界及相關產業代表分享，讓民眾有近距離接觸創作者的機會，一同探訪創作背後的秘密。11月23日(六)下午2時「致．童年」有動畫界、戲劇界代表與大家聊聊《諸葛四郎》作品及動畫技術應用；11月30日(六)最後一場「掌中戲化身格中畫」邀請《霹靂英雄戰紀》作者們分享布袋戲跨界紙上漫畫的故事。

「金漫十年特展」活動詳情可至官網查詢：http://gca.moc.gov.tw

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