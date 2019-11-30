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真愛？他救妻摔入冰窟昏迷…老婆看「救援抵達」喊：先救我

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▲▼真愛？他救妻摔入冰窟昏迷…老婆看「救援抵達」喊：先救我。（圖／翻攝瀟湘晨報）

▲一名男子為救妻子，自己也滑入冰窟之中。（圖／翻攝瀟湘晨報，下同）

記者鄒鎮宇／綜合報導

大陸吉林省東遼縣一對夫妻到結冰的魚塭上打洞，沒想到妻子不慎落入冰窟中，為了救人的丈夫失足滑落、跟著溺水。當警方趕到時，妻子不斷大喊「先救我」，員警則先將失去意識的丈夫救起。

綜合陸媒報導，這對夫妻24日到結冰的魚塭上鑽洞，讓裡面的魚透氣，沒想到妻子不小心滑進冰洞、跌入水中，而前去救援的丈夫也跟著滑了下去。

警方到場時，聽見女子不斷大喊「先救我！我老公會游泳」，但仔細觀察發現冰窟內的男子已經失去意識，立刻決定先將男子救出，立刻送往醫院急救，所幸男子27日時已恢復意識，妻子也沒有大礙。

▲▼真愛？他救妻摔入冰窟昏迷…老婆看「救援抵達」喊：先救我。（圖／翻攝瀟湘晨報）

▲▼警方決定先將男子救出。（圖／翻攝瀟湘晨報）

▲▼真愛？他救妻摔入冰窟昏迷…老婆看「救援抵達」喊：先救我。（圖／翻攝瀟湘晨報）

網友看完紛紛留言，「兩個人，兩種反應，男人看到女人掉水裡，第一反應是救她，女人看到有人來了，第一反應是救自己，呵呵」、「最危險的時候就是一個人最真實的時候」、「她丈夫的心比這冰還涼」、「娶這樣的老婆真的很悲哀」。

也有人幫妻子說話，「她哪知道她丈夫已經昏迷」、「還好都就上來了」、「女的不會游泳，理解她的心情跟恐懼」、「求生是人的本能」、「先救妻子有什麼不對，妻子也可以照顧男的」、「掉下去害怕了，反應比較激烈吧，沒必要譴責」。

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