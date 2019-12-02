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館長稱：黃國昌超級白目　蘆洲房租一坪2000元「打房就是假的」

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▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

「館長」陳之漢近期積極尋找場地開設分店，沒想到問到的房價一個比一個還要誇張，例如新北市蘆洲一坪租金要價2000元，簡直比台北市還要誇張，讓他忍不住在直播中感慨，「國民黨、民進黨都一樣，永遠不會打房，你看我問了那麼多政治人物，哪一個敢說稅金的？每一個都說公宅。」

館長感嘆黃國昌白目，藍綠兩黨打房都是假的。（圖／翻攝自YouTube／寶寶愛館長）

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▲館長批政府打房都是假的。（圖／翻攝自YouTube／寶寶愛館長）

館長提到，原本看好蘆洲一棟495坪的建物，租金竟然高達90、100萬元，讓他沒有辦法接受，「蘆洲的租金都太誇張，一坪要租2000元，比台北市還誇張」，但北中南一路問下來，這才發現找房子真的是一件最難的事情，大坪數房子的擁有者不是地主就是建商，因為他們都不缺錢，高租金、租不出去等問題對他們來說根本無關痛癢，難怪有些建物放好幾年都沒有人使用也沒關係。

館長指出，台北市、新北市房價或是租金貴還可以理解，畢竟現在熱鬧地段的確沒什麼地，但離開雙北市，桃園、新竹、台中、台南、高雄也都很貴，根本是全台灣都貴，「我們今天講一個白的啦，國民黨、民進黨都一樣，永遠不會打房，你看我問了那麼多政治人物，哪一個敢說稅金的？每一個都說公宅，但建商本來就希望政府蓋公宅，這是第一點。第二點租屋稅也不會調整，如果今天房子加稅，租不出去就得白繳稅金，他（屋主）就會降價租。」

▲▼黃國昌召開「特權掠奪國家資源、韓李家族發大財」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲黃國昌多次提倡立法囤房稅，但都沒有結果。（圖／記者屠惠剛攝）

「選舉選的就是錢。」館長感嘆，現在的政治人物沒幾個敢談房價這一塊，只有時代力量立法委員黃國昌不合群，「他就是個白癡、弱智、超級白目，難怪大家都討厭他」、「這個東西台灣不可能改，（台北市長）柯文哲也不會改，任何人都動不了，打房就是假的，你怎麼可能加稅加在自己身上」、「我之後還有至少十個要選立委的人（要來上節目），連余天都要來，我現在未說先猜，他們一定會說『我們有建公宅』」。

網友們看完館長的分析，也紛紛留言酸諷，「只要講到房地產，就能看到藍綠大和解」、「重點就是年輕人要出來投票啦」、「很多店家看起來生意不錯，最後還是倒了，都是因為租金太高」；但也有另一派網友反駁，「時代力量一直有在推廣」、「阿館，理性提醒你一下，民眾黨目前都只接受小額捐款，而且柯文哲也有積極在推囤房稅」。

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