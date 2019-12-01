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入冬首波冷氣團報到「越晚越冷」！這張圖看1週天氣...最冷下探12°C

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▲▼冬季,秋天,冷空氣,冷氣團,冬天,天氣,低溫,寒流,行人,路人,大陸冷氣團。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲1日入夜後首波大陸冷氣團南下，中部以北越晚越冷。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者邱茀濱／綜合報導

今早全台都是好天氣，但晚間卻漸漸轉涼。中央氣象局預測，今晚起入冬首波大陸冷氣團南下，中部以北、東北部越晚越冷；且這波冷氣團最冷的時間估計是在3日（週二），中部以北、東北部低區將會出現12至13度的低溫；4日至6日除了受到東北季風的影響外，再加上「北冕」颱風水氣北飄，全台將轉雨。

氣象局表示，今天（1日）清晨各地低溫約在17至20度左右，但隨著今晚入冬以來首波大陸冷氣團南下，導致中部以北、東北部會越晚越冷。至於週一開始，由北而南逐漸下降，北部及東半部今天白天高溫還有25、26度，但明天起明顯轉冷，整天濕冷高溫不到20度，變冷感受相當明顯。

請繼續往下閱讀...

▲▼一周天氣。（圖／中央氣象局）

▲週一、二天冷涼，週三起全台有雨，北台有較大雨勢。（圖／中央氣象局）

氣象局還預計此波大陸冷氣團最冷的時間是在2日（週一）晚至3日（週二）清晨，中部以北及及宜蘭將下探12度的低溫，同時還有會局部的短暫雨，而其他地區也在15度左右。週三至週五除了東北季風影響之外，加上南方「北冕」颱風水氣北移至台灣上空，因此各地感覺仍較濕涼，全台有雨，且北台灣更要注意有局部較大雨勢。

天氣風險公司也在臉書預告未來一週的天氣變化，他們稱週一上半天北部會有短暫陣雨，晚間中部以北則會出現14至15度的低溫，就連南部、花東也是下探16度，因此呼籲晚歸的民眾要準備厚一點的外套。

▲▼天氣風險預測未來一周天氣變化。（圖／翻攝天氣風險）

▲天氣風險預測未來一週天氣變化。（圖／翻攝天氣風險）

緊接著他們說週二為本週「最冷的一天」，北部首先受到冷氣團的影響，溫度下探13度，就連白天也不會超過20度；中部、雲嘉南一帶入夜到週三凌晨也僅有12至14度的低溫，且日夜溫差相當大。

天氣風險公司又稱，週三及週四則受到第28號「北冕」颱風水氣的北飄，週三北部、東半部又將「轉為有雨、濕冷的天氣」；週四則全台有雨，但還是集中在北部及宜蘭一帶。最後，週五還會有另外一波稍弱的冷空氣南下，北部低溫僅15度；週六後各地天氣會漸漸轉好，北部的雨是也將明顯緩和。

▲▼2019.03.08冷氣團南下，台北地區寒冷多雨 。（圖／記者湯興漢攝）

▲ 天氣風險公司預測週四全台有雨。（圖／記者湯興漢攝）

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