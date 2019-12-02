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台中七期停車格擋「預售屋停車場出入」！很多人一看遲疑了　市府：可停

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台中七期停車格擋「預售屋接待中心出口」！很多人遲疑了　市府：可停。（圖／東森新聞）

▲這個奇特景象位於西屯公所旁、市政北二路和朝貴路口。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

台中七期一處停車格讓大部分人不敢停，但明明是公有停車格！原來停車格位在預售屋接待中心停車場出入口，一旦有民眾停車，停車場車輛無法進出，有人怕麻煩不停。但台中市停管處表示，這是合法的市府車格，民眾即使停擋到私人停車場進出，業者不能要求移車。而房屋銷售人員也說沒趕過車主。

這個奇特景象位於西屯區公所旁、市政北二路和朝貴路口，路邊有好多市府停車格，平日、假日車流不太固定，尖峰時段停車就得靠運氣。

請繼續往下閱讀...

但其中一個車格位於一棟預售屋接待中心旁的出入口，要是停車，原本停在接待中心停車場的業者和客人車子就出不來，業者因此在車格旁放了「出入口請留通道」的直立鐵架。

▼房屋銷售人員說，如果車格有停車，他們會從旁邊的縫開出去。（圖／東森新聞）

台中七期停車格擋「預售屋接待中心出口」！很多人遲疑了　市府：可停。（圖／東森新聞）

而大部分車主見狀也不停，有人說「因為我怕停了可能引起裡面的糾紛，可能會畫我車子。」但也有人表示，如果找不到車位還是會停，「會遲疑一下，可能還是會停啦，因為它還是有畫格子的。」

對此，建商澄清就算有車主停車，他們不會趕走也沒趕過人，「這是公家的啊，怎麼可能不准停」，且附近車格很多停不滿。

房屋銷售人員說，預售屋接待中心大約設立1到2年，由於申請車格塗銷太耗時，需要1、2個月的時間，接待中心撤點還要恢復原貌太麻煩，「我們想一想說算了，因為我們出入的車都不多」；如果車格有停車，他們會從旁邊的縫開出去。停管處也表示，即使民眾停車擋到車輛出入，業者也無權請車主移車。

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