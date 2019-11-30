力讚鄭宏輝可靠信賴　蔡英文：鄭宏輝不吹牛也不噴政治口水

政治中心／綜合報導

選戰倒數42天，總統蔡英文與搭檔賴清德今（11月30日）下午前往新竹市全力相挺立委候選人鄭宏輝，全場湧入超過6千位支持者。蔡英文表示，新竹有人工智慧、物聯網、生醫產業等重要產業，新竹是國家經濟的火車頭，而她也是「新竹隊」的成員之一，呼籲大家集中選票支持「不吹牛也不噴政治口水」的鄭宏輝，讓新竹隊多一席進國會，守護新竹人的未來！

「蔡英文、鄭宏輝競選總部成立大會」除了蔡、賴的現身引起民眾騷動，包括內政部長徐國勇、民進黨立法院黨團總召柯建銘、新竹市長林智堅也輪番開講，全市過半里長、百工百業後援會、逾6千名支持者齊喊「鄭宏輝凍蒜」、「2020贏得勝利」，氣勢驚人。



蔡總統表示，重視經濟，重視照顧，以及重視台灣安全，這就是蔡英文路線。下一個四年，蔡英文的路線，會繼續做、擴大做，人工智慧、物聯網、生醫產業，這些下個世代最重要的產業，都是新竹未來繼續發展的利基，這些產業都已經在新竹，未來新竹就是火車頭，要帶台灣一起往前走。

蔡英文也再次向選民推薦鄭宏輝，她強調，鄭宏輝在議會服務多年，是府會間最關鍵的溝通橋梁，腳踏實地，認真做事，不吹牛也不噴政治口水的人格特質，是「最值得信賴的新竹人」。她呼籲市民，共同支持鄭宏輝，讓他和柯建銘、林智堅組成「會做事連線」，一起來拚新竹市的建設，拚新竹人的未來。

賴清德則表示，鄭宏輝是一流人才、台大畢業的高材生，政治歷練相當完整，過去他擔任行政院長期間，也聘請鄭宏輝擔任政務顧問，任職期間表現傑出，未來進入國會絕對是「即戰力」，能協助建設國家，為新竹市鄉親效勞付出。



柯建銘說，他和鄭宏輝、林智堅是長期的政治夥伴，老中青三代貫穿新竹市45年來的民主政治發展，他強調，鄭宏輝是所有候選人中，歷練最完整、準備最充足的人選，未來進入國會絕對是「戰將」！

柯建銘更感性訴求，強調鄭宏輝是個專業認真，堅持的人，身上背負著對故鄉的責任，返鄉服務廿幾年來來不改其志，「大家在一起對抗國民黨，絕對不會出槌、絕對不會變節」；柯最後提到，政治人物最重要的就是「價值觀」，鄭宏輝絕對不改初衷，永遠站在維護台灣主權的路上，並呼籲民眾集中選票，讓總統連任、國會過半。

「投給會贏的鄭宏輝，不要讓國民黨漁翁得利。」林智堅以三大原因支持鄭宏輝，第一，鄭是好人才，除政治科班出身，更在地深耕20年，第二，他與鄭宏輝同心，過去包含總圖、中油廢油庫、公道三、兒童醫院、棒球場重建案都有鄭宏輝的幫忙，未來鄭前進國會，重要的竹科ｘ與五楊高架向南延伸等大建設都要靠他協助，第三，他進立院後一定會為台灣守護主權，呼籲大家集中選票投給會贏的鄭宏輝，守護台灣主權。

