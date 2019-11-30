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老農趕路回家慘遇車拋錨！玉里暖警夜間助推車溫馨背影揪甘心

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▲老農表示，小貨車老舊偶而會拋錨，按以往經驗將車子推動有機會發動引擎，但僅憑夫妻兩人之力無法推動。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

老農表示，小貨車老舊偶而會拋錨，按以往經驗將車子推動有機會發動引擎，但僅憑夫妻兩人之力無法推動。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣警察局玉里分局竹田派出所所長鍾岳韓、警員江姵暶日前夜間執行巡邏勤務，巡經富里鄉花80鄉道，發現一輛自小貨車停在道路中間，鍾所長兩人察覺有異遂上前了解，始發現是車輛故障了，當下兩人二話不說，直接捲起衣袖推著車輛助老農發動引擎，看見如此熱心為民服務的背影，讓老農夫妻兩人感動在心裡。

夜間車子拋錨，真的很傷腦筋！所長鍾岳韓表示，當天巡邏時看見有一對老夫婦站在藍色小貨車旁，兩人面色著急的不知該如何是好，遂立即下車查看關心。經了解，魏姓老農年約70歲與妻子上山工作，在下山途中小貨車突然熄火無法發動，因適值周末假日，且又為夜間，鄉內汽車修理廠均休息，無奈之下只能望車興嘆。

▲老農表示，小貨車老舊偶而會拋錨，按以往經驗將車子推動有機會發動引擎，但僅憑夫妻兩人之力無法推動。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲▼員警捲起衣袖幫忙推車協助發動引擎。

魏姓老農向警表示，小貨車因老舊，偶而會發生拋錨情事，按以往經驗只需將車子推動即有機會發動引擎，但僅憑夫妻兩人之力無法推動。鍾所長兩人了解狀況後，二話不說熱血的協助推車，在費了一番功夫後，終於將小貨車發動，順利讓老農夫妻返家，夫妻兩人離開前頻頻致謝，在這寒冷的夜晚倍感溫暖。

▲老農表示，小貨車老舊偶而會拋錨，按以往經驗將車子推動有機會發動引擎，但僅憑夫妻兩人之力無法推動。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

玉里分局長呂育騰表示，駕駛人平時即應注意車輛保養工作，如果為車齡較高的車輛，尤應特別加強保養及定期檢驗。另在上路前亦應再次檢查，尤其行車安全至關重要的五油（燃料油、機油、動力方向油、煞車油、變速箱油）、四燈（頭燈、方向燈、煞車燈、倒車燈）、三水（水箱水、電瓶水、車窗清潔液）等，避免意外事故的發生。

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