玉里汽車燒起來「男喘揮手：失火了」　警端鍋盛水滅火解危

▲▼員警發現屋舍旁竄起濃煙，火勢將一發不可收拾，忙著拿湯鍋盛水澆淋控制火勢。（圖／玉里分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣警察局玉里分局警備隊警員張博彥、李明德日前執行巡邏勤務，巡經玉里鎮松浦里，突然有一名男子神情慌張，焦急地向員警揮手，經停車欲了解狀況，男子氣喘噓噓的向警表示失火了，原來是附近村民家中報廢汽車突然燃燒起來而且竄起陣陣濃煙，張、李兩員立即以鍋子端水控制住火勢，隨後觀音消防分隊趕來撲滅餘火，迅速及時阻止了一場意外災害的發生。

警員張博彥表示，在執行巡邏勤務務，巡經花193縣道松浦段時，張姓屋主急忙的攔阻警用巡邏車求援，焦急萬分地表示，家中一輛報廢汽車，引擎室突然竄出火舌，瞬間火勢擴大無法收拾。

▲▼消防人員趕到現場噴水滅火，最後化險為夷未釀成傷亡及財物損失。

2名員警也發現屋舍旁竄起濃煙，火勢將一發不可收拾，如果不進行緊急救援，可能會危及旁邊的房屋，於是便分工合作，一人拿著湯鍋盛水澆淋控制火勢，一人通報觀音消防分隊前來馳援；最後在員警一連串的搶救措施及消防人員噴水檢視後，化險為夷，未釀成傷亡及財物損失。整個搶救過程中，屋主與一旁鄰居對警消的熱心協助及臨場反應讚不絕口。

玉里分局長呂育騰表示，另火燒車事件，多為車輛故障所致，在此呼籲車主平時即應注意車輛保養工作，如果為車齡較高的車輛，尤應特別加強保養及定期檢驗。另在上路前亦應再次行前檢查，尤其行車安全至關重要的五油（燃料油、機油、動力方向油、煞車油、變速箱油）、四燈（頭燈、方向燈、煞車燈、倒車燈）、三水（水箱水、電瓶水、車窗清潔液）等，以降低車輛故障機率。

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