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親子

出國不帶推車行李自己扛　訓練最佳小旅伴靠3招！

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（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

因為習慣自由自在，所以我出國都是自由行，從辦護照、買機票、訂飯店，全部自己來，在DAHLIA將滿2歲前夕，我們嘗試了第一次的親子自助旅遊，7天6夜東京行，雖然當時很累，畢竟我一個人要扛行李、傘車跟寶寶，但現在看來卻是滿滿的珍貴回憶。

從那次旅行開始，我就替自己還不能走很久的DAHLIA，準備了後揹式小背包，這可不是拍照裝飾用，而是真真切切放入自己的水壺、外套、濕紙巾、小玩具，小小DA只要離開推車，就得揹著自己的行李，跟媽媽一樣步行。

回來以後，或許是那7天，真對我的體力造成很大的負擔，為了推傘車跟帶斜肩包，我的腰椎跟頸椎長出骨刺，所以定下了幾個目標，完成後才會再出國玩，分別是「孩子可以全程靠自己走路」、「她能扛自己的行李」、「口說可清楚表達想法，避免危險」。

1、別把推車當神器～

我要很嚴肅地說，真的！太多父母依賴推車，依賴到「寧願選擇方便，讓孩子失去訓練肢體的機會！」

恕我直言，小孩到了3歲，就應該要完全戒掉推車、靠自己走路，但，到現在，我還是會看到，在學校跑跳一整天的小班生，在阿公阿嬤的寵溺中，坐上推車，讓大人推回家…我們希望培養孩子獨立，但又一邊繼續當他們的隨侍？

口中說著要多給孩子肢體發展的機會，卻連一般的步行走路都心疼，要是被質疑，就急著辯解：「小孩都拖拖拉拉的，這樣比較快！」您不知道，這不但是過度寵溺孩子，更會造成親子之間的誤解，讓孩子習慣於「難的、苦的，都是大人事」的生活模式，久了就理所當然。

還有一派認為出國更應該帶推車，因為孩子可能要午睡，睡推車上，就不耽誤整個行程…我個人認為「旅行」是一個很棒的生活體驗，孩子可以從中觀察很多，親子的感情也更為緊密。

既然要出國，必須在行前刻意培養體力，而不是讓爸媽推著跑，如果小小孩體力不支，回飯店休息，我也覺得不失為一個好方法，畢竟自由行就是有這樣的彈性，好不容易開眼界了，卻還是要爸媽做苦役，這種想法，我真的無法認同！

今年5月我們再度出國旅遊，行前還是有人叮嚀我「要帶推車」，我說DAHLIA已經5歲了，而且從2歲多就戒掉推車，真的不需要帶，而且家裡推車也都處理掉了，對方還一付看好戲的樣子。

結果，別小看孩子，他們潛力無窮，只是要不要做而已！8天7夜，DAHLIA全程從早走到晚，我喊著累，她才跟著休息，真的是鍛鍊出來的好孩子啊！

2、自己的東西自己扛。

雖然1歲多的小小DA，已經每天自己揹背包去保母家，背包裡面有水杯、外套、濕紙巾，但負重能力還不夠強，這3年間，我們碰到很多事情，甚至，很有力氣的DAHLIA，看到像弱雞的媽媽，還會主動幫忙搬小家具。

事隔3年，我提醒女兒「自己的東西要自己扛，要買之前，要考量自己拿不拿得動！」因此，DAHLIA除了自己的行李，也提著向媽媽要求的戰利品，媽媽只需負責共同衣服跟生活用品。

3、時時叮嚀「安全」與「護照」的重要性！

「一起出去玩」這件事情，除了娛樂的部分，也有責任的分擔，我們會互相提醒要注意的事情，並且以安全為上！

大家都知道，台灣護照是非常有價值的，甚至比機票還重要，我從旅程開頭就提醒女兒：「護照很重要喔，要是丟了，我們就哪都不能去，也回不了台灣。」不但教育孩子這證件的重要性，也讓她提高了警覺心，一同擔起旅行的快樂與風險。

於是，隔了3年再度踏上旅程，DAHLIA已經從一個事事依賴媽媽的小女孩，蛻變成我的好旅伴，這一切並非偶然，也不是小孩天資特別聰穎，而是慢慢引導、訓練出來的，相信您經過這些提醒，一定也可以跟孩子創造出，共同堅持的美好回憶！

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠。玫瑰caramelgreen」部落格

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