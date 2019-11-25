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重機山路奔馳...下秒黑轎車左側猛逼！最後囂張刷卡　網一見氣炸：欠檢舉嗎

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▲▼重機山路遇逼車。（圖／翻攝爆怨公社）

▲重機山路遇逼車，畫面險象環生。（圖／翻攝爆怨公社）

記者陳韻如／綜合報導

在山路上逼車，真的是一個很不可取的行為！一名重機騎士在臉書公開2段行車紀錄器畫面，只見在山路上大家都很有規矩的向前行駛，而騎士也乖乖地跟在車陣後，但卻有一輛黑色轎車一直不斷越過雙黃線想從外側超車，甚至逼他車，行徑相當誇張，也讓騎士氣得忍不住比對方中指。

原PO在臉書社團《爆怨公社》PO出2段行車紀錄器畫面，從第一段畫面中可以看到，機車騎士原先安安穩穩的跟在車陣後方行駛，但卻有一輛黑色轎車不斷想從騎士左方超車，甚至不顧騎士安危，不斷逼車，氣得騎士朝他比了中指。另外一段畫面，則是騎士行駛到雙線道後，該輛黑色轎車又再度從騎士左方超車，直接與他擦身而過，超到前方，行徑相當誇張。

▲▼重機山路遇逼車。（圖／翻攝爆怨公社）

▲不斷遭逼車，騎士氣到比對方中指。（圖／翻攝爆怨公社）

這段畫面曝光，立刻引起網友熱議，紛紛留言罵該輛逼車的黑色轎車，「黑車有事嗎？前面還一台車，到底想幹嘛」、「前面就一堆車，超你這摩托車它能快多少，腦子有問題吧」、「中指比的好！這種垃圾駕駛要死去旁邊死，不要牽拖別人！」

另外，也有不少網友建議原PO檢舉，「檢舉惡意逼車、變換車道未打方向燈」、「來，現主時刷一排紅單下去。逼一次拿不到紅單，逼五次就拿的到了！」、「雙黃線不可超車，有拍到車牌嗎？檢舉吧！」

生火了！連我媽都用到發光

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