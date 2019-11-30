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東森是我第二個家　東森國際會計部副總經理鄭應娜

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▲▼東森登峰雲東森國際（圖／ETtody）
我在「東森國際」服務不知不覺已邁入第44年，追隨總裁的腳步也已27載，在集團5,000多位員工中應屬最資深。

自大學畢業後，即從基層的會計員做起，現在忝為公司會計部門最高主管兼發言人。這一路上，我非常感激總裁及廖董等長官對我的肯定、信任與提携，也感謝部門同仁的支持與愛護，致能兢兢業業的完成所有交付任務。目前正積極培植優秀、專業又熱誠的年輕幹部與接班人，也才得以一棒接一棒傳承下去。

每一次會議　都是一次成長學習
27年來集團最為人知的是會議很多。有些幹部、員工認為佔用許多上班時間，工作會做不完；但我始終認為這是難得又絕佳的學習環境與機會，若非身歴其境可能無法領會。「東森國際」在總裁擘劃下，成功於1995年9月上市；上市後為加速多角化事業經營，又陸續轉投資了各種不同特許行業及併購案。其中業務營運模式的創新、資源整合的運作、線上線下虛擬與實體店面的開拓及導客，在 在擴大了我的視野；因而內心也愈感激總裁，能讓我參與各種會議，增廣見聞。
▲▼東森登峰雲東森國際（圖／ETtody）

我雖非會計本科畢業，但不斷透過各種會議的學習成長，常帶給我新奇感，也更加體會所學有限與學無止境。現在面對主管機關、投資法人、散戶股東、媒體記者，只需借用總裁十分之一的功力，即可轉述集團的發展方向、公司願景、公司資產潛在價值如何活化，從而讓投資人放心。即便公司過往歷經了「台開案」、 「力霸東森案」等法律事件，致股價長期低迷，經過說明後股東也少有怨言，依然信心滿滿的繼續支持東森。

總裁是長官　也是我終身學習的導師
從總裁身上，我確實學到很多，也成長許多，更看到許多企業家沒有的高度自信、認真態度，和過人的毅力與膽識。他總是不斷的吸收新知，不斷的提出創新思維，也不斷的與大眾分享。他總能敏銳精準地看到未來企業的經營危機，並思考如何化危機為轉機，再從轉機中看到商機，為集團各公司的永續經營運籌帷幄。他永遠精力充沛,熱愛事業與員工，更長期照顧原住民，關懷弱勢團體，善盡企業的社會責任。即便發生人生中極大的挫折，他始終勇敢坦然面對司法，深信法官最終將還予清白與公道。於公，總裁是我長官；於私,是我終身學習的導師。尤其，總裁的老中青用人哲學，以及領導人獨具的特質，都值得我們做主管的深切落實執行。
▲▼東森登峰雲東森國際（圖／ETtody）

請繼續往下閱讀...

回顧過去20餘年，我見證了公司多次的大起大落。在主管機關過當、甚或不當的監管下，公司並未因此向下沈淪，反而更加堅強挺住，秉持公司治理及資訊揭露公開透明的精神，繼續穩健成長，也無形中維護了公司及總裁的形象與清白。現在最壞的時機已遠去，自總裁靈修回來後，短短四年東森集團又再度起飛壯大。在既有的「新媒體」與「新零售」的基礎上，透過併購「自然美」 、「草莓網」、 「寵物雲」、「東森天美仕」等事業，快速加大跨境電商、線上線下的虛實整合，猶如旭日東昇，如鷹展翅上騰。
▲▼東森登峰雲東森國際（圖／ETtody）

在東森退休　是我職涯的完美句點
我已任職44年，也超過了敬老門檻。不知未來我還能再做出多少貢獻，我希望在做好公司發言人的角色外，也能在任內持續培養1-2位接班人，以維持公司一貫會計帳務的品質。我也會敦促部門同仁素質再精進，在公司治理、企業社會責任和資訊揭露上，做到更公開透明為最終目標。我對自己的期許，一是工作到70歲，一是在「東森國際」服務年資滿50週年，為我的職涯劃下完美句點。

我熱愛公司，因為公司已成為我第二個家，也深感慶幸能成為東森集團的一份子。期盼在我畢業前，看到集團營收、獲利再登高峰，我與有榮焉。

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