　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

型男買50嵐「紅茶拿鐵，微微」Man炸！換他照做…秒羞愧　店員：蛤～

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼50嵐門市照。（圖／記者蔡玟君攝）

▲原PO買50嵐，丟臉炸！（示意圖／記者蔡玟君攝）

網搜小組／劉維榛報導

為了加速點餐時間，不少飲料控會自創術語，沒想到反讓自己出糗！一名男網友自嘲，日前買50嵐來喝，發現前一位客人點一杯「紅茶拿鐵，微微！」模樣實在帥炸了。原PO決定有樣學樣，跟點了一杯「四季，半少」，豈料結局超丟臉，他惱怒直呼「覺得有夠落漆的！」

「以後買飲料再讓我聽到『微微的』，他X的，我連他的一起買單！」一名男網友在臉書《爆廢公社》分享爆笑糗事，日前去50嵐買手搖飲料，排隊時，聽見前方的型男一口流利點餐，「紅茶拿鐵，微微！」

請繼續往下閱讀...

在後方等待的原PO一臉驚呆，「頓時覺得蠻MAN的，心裡想等等我也要學他」，一會兒後，終於輪到他上場，跟店員的對話一秒掉漆，如下：

店員：你好！需要什麼？

原PO：四季，半少

店員：你說四季，然後甜度冰塊呢？

原PO：半少

店員：蛤？

原PO：半糖少冰

店員：四季半糖少冰

原PO：嗯對！

光是甜度冰塊多寡，兩人來來回回就確認三回，店員音量又傳遍整間飲料店，現場氣氛陷入尷尬，讓原本想耍帥的原PO無地自容，「結完帳時，型男在旁還看了我一眼，心裡覺得有夠落漆的！」

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲▼買50嵐「紅茶拿鐵，微微」Man炸！換他一開口秒落漆　店員：蛤（圖／翻攝臉書爆廢公社）

▲網友笑歪！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

超糗的故事一出，讓一大票網友笑到無法自拔，「長的不夠帥」、「我去清心，都講青微微有通」、「店員OS：想跟老娘裝熟…等你連續來買一個月四季半糖少冰再說！」、「微微沒有問題啊，但是半少，是半糖少冰還是半冰少糖？是需要解釋一下的，總之別裝帥，買微微就沒問題啦」、「可能微微那個是常客？！」、「我都說紅半少」、「我都說正正」。

不少店員路過噴笑，「冰在前，糖在後，應該就聽得懂了，以前在手搖店上班過」、「很多客人喜歡自己省略一些字，然後我聽了都很霧煞煞」、「去茶湯會的話，是先糖再冰，所以半少是半糖少冰；去少是無糖少冰；微微就不用解釋了，但我還是會問一下，因為每間店不一樣，怕可能誤會。對了還有1/4糖、1/5糖、1/6哦，前茶湯會員工路過」。

►生火了！連我媽都用到發光

ET快訊
主管「500萬年收」卻搭捷運上班　他巧遇驚呆…天龍人反曝溫拿
一進摩鐵「壞壞模樣」噁炸　人妻秒滅火…內行勸：這樣東西不要用
黑人體驗自駕片：開車吃麵厲害囉！國道警曝「開罰數字」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

太座血拼歸來！　人夫見「2破萬神級贈品」慌了：到底花多少才有辦法送...

高麗菜怎麼炒才好吃？老饕曝「2大關鍵」提醒：一堆人煮錯

「班上的8+9現在在幹嘛？」他好奇發問…意外釣出超勵志故事

老伯雨中招計程車「路過7台沒人停」...OL鼻酸嘆：太冷漠　恐怖真相曝光

影／神秘女開團印度自助行！7台女竟被「丟包沙漠」…深夜陌生男闖進帳篷

全台最貴光明燈在鹿港天后宮　「1盞50萬元」連續4年同1人點走

北冕颱風對流爆發「衝強颱時間點」曝　水氣北飄...下周四全台有雨

型男買50嵐「紅茶拿鐵，微微」Man炸！換他照做…秒羞愧　店員：蛤～

主管「500萬年收」卻搭捷運上班！　他巧遇驚呆...天龍人反曝溫拿關鍵

發票中獎5千內免扣稅！12月「5大新制」上路　台61線新增區間測速

高以翔錄《追我吧》難度超高　操到雨中繼續錄影

高以翔16秒節目畫面瘋傳　漸漸跑不動...爬陡坡「手抓欄杆」

中原鹽水雞「青菜裝到滿80塊」 老闆不怕你吃：賺少點就好啦！

每天靠它上班！車卻壞到沒錢修... 熟客「送一輛」讓她哭到喘不過氣

熱血重機男孩21小時環島一圈 征服24耐沿路見台灣「最美風景」

休旅車突右轉...女騎士撞上彈飛　倒地後遭「輾壓拖行」骨盆碎裂

高以翔爸爸返台「一切都OK」　忍淚談兒驟逝：太可惜了...

對發票繞貓頭頂3圈秒中1600元　中獎儀式網直呼：原來要這樣！

高以翔「心臟驟停3分鐘」猝死！　醫授CPR4步驟：8分鐘確定腦受損

敢吃嗎？椒麻香菜拌麵+Q彈珍珠　顛覆傳統引網好奇...業者推：好吃

全台最貴光明燈在鹿港天后宮　「1盞50萬元」連續4年同1人點走

北冕颱風對流爆發「衝強颱時間點」曝　水氣北飄...下周四全台有雨

型男買50嵐「紅茶拿鐵，微微」Man炸！換他照做…秒羞愧　店員：蛤～

主管「500萬年收」卻搭捷運上班！　他巧遇驚呆...天龍人反曝溫拿關鍵

發票中獎5千內免扣稅！12月「5大新制」上路　台61線新增區間測速

「再生」也可能長歪？ 　科學界首度證實：動物的再生記憶可被改寫

「麥當勞薯條」穩坐霸主！　其他速食店總少一味…網揭獨門美味原因：鎖配方

訂章魚小丸子！顧客備註「不要柴魚，我會怕」理由曝　網笑噴：真的不人道

花蓮爽啪小三...遇正宮查勤扯：在台中！路人17字曝姦情　他秒跪：聽我解釋

台中人有台中腔！他好奇「台北人講話有何特徵」　鄉民揭3點：很明顯

「獨厚高雄」中央生煤管制政策朝令夕改　中市府無所適從

蘇震清涉誠美材案未遭傳喚　屏東鄉親：不要爛西瓜「間諜夫妻都問了2次」

開放銀行明年擬朝第2階段邁進　消費者可申請產品與消費資訊

全台最貴光明燈在鹿港天后宮　「1盞50萬元」連續4年同1人點走

北冕颱風對流爆發「衝強颱時間點」曝　水氣北飄...下周四全台有雨

放空去！南投免裝備露營　望著星空享還能體驗森林瑜珈

冬靴6大流行盤點！經典黑白必備，今年來挑戰狂野動物紋印花

季芹生不出第三胎　許孟哲曝「王仁甫問題！」

李佳芬被爆家族盜採砂石　陳其邁籲：說清楚比較好

他想拿回6億元遺產…在台北車站對決2超壯黑人　一通電話召喚千軍萬馬！

最強奶媽操場「跳繩7秒」釋放波動 震翻30萬網友：害我浪費2小時...

生活熱門新聞

老伯雨中招計程車沒人停！恐怖真相曝光

神秘女開團印度自助行！7台女竟被丟包沙漠

太座血拼完！他見2破萬贈品慌了：到底花多少

妹仔叫外送　店家「一看地址」白眼笑5分鐘：熊貓賺到

沒空刻印章！媽幫訂做「軟萌復刻版」臉紅爆

淘寶台灣iPhone 11下殺一折只賣2490元

抬頭只見2顆球！移動式台北101正妹現身

賢賢復出後消失　近況曝光惹哭網：等你

快訊／臉書、IG驚傳故障！頁面「無限旋轉」網崩潰

高以翔遺體怎運回台？可能形式曝光

亡姐頭七一直笑！法師「蓮花數量有問題」　重算吃驚了

台師大表演所宣告獨立！所長：拒當二等公民

她停車格內講電話　大叔要求開走：我要停耶…拍照咒罵

台北大安今晨不到15℃　週日再降溫北台下探14℃

更多熱門

相關新聞

店裡生意很差！店員竟躺門口睡翻

店裡生意很差！店員竟躺門口睡翻

這下恐怕只能回家「吃自己」了。高雄鬆獅犬「湯圓」的家裡開電器行，這幾天來阿公看到門可羅雀的景象，都不禁嘆氣表示「生意很差」，沒想到當他正在向家人抱怨的同時，竟然看到店裡的店員直接在正門口呼呼大睡，甚至還躺得超豪邁，讓媽媽無奈直呼，「是不是應該要給牠辭頭路？」

美妝店買棉棉！店員「沒會員不能結帳」

美妝店買棉棉！店員「沒會員不能結帳」

埋伏殺少女遭全國通緝　兇手被逮了

埋伏殺少女遭全國通緝　兇手被逮了

取貨「我姓楊，木易楊！　店員反應讓店長衝出來開罵

取貨「我姓楊，木易楊！　店員反應讓店長衝出來開罵

不滿店員問話竟狂刺他　5年2月

不滿店員問話竟狂刺他　5年2月

關鍵字：

50嵐紅茶拿鐵甜度冰塊店員

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

高以翔38歲哥哥「高宇橋」背景曝！99％撞臉同闖演藝圈

獨／理科太太老公憂鬱症　她哽咽：頻道暫停更新！

正妹挑戰鍋鏟拋蛋！網：晃得好暈

高以翔遺體下週返台北！經紀公司淚謝「幕後功臣」

高以翔靈車「繞經錄影現場」　工作人員：司機開慢點

《爸爸去哪兒》張亮一早投震撼彈「2年前就離婚了」

力挺韓粉專倒戈！王定宇：大家覺得呢？

迪麗熱巴禮服滑下來！明道「貼心小動作」被瘋讚紳士

看不到李壽根、朱智勳了？韓議員提廣播法修正案

男嬰「2頭3臂4手掌」！21歲媽嚇暈

老伯雨中招計程車沒人停！恐怖真相曝光

神秘女開團印度自助行！7台女竟被丟包沙漠

毛加恩悼15年好友　珍貴照淚送高以翔

高爸爸見高以翔最後一面忍淚「太可惜了」

寧波現場／女粉爆高以翔「暖舉」：晚上難過到睡不著

更多

最夯影音

更多
高以翔錄《追我吧》難度超高　操到雨中繼續錄影

高以翔錄《追我吧》難度超高　操到雨中繼續錄影
高以翔16秒節目畫面瘋傳　漸漸跑不動...爬陡坡「手抓欄杆」

高以翔16秒節目畫面瘋傳　漸漸跑不動...爬陡坡「手抓欄杆」

中原鹽水雞「青菜裝到滿80塊」 老闆不怕你吃：賺少點就好啦！

中原鹽水雞「青菜裝到滿80塊」 老闆不怕你吃：賺少點就好啦！

每天靠它上班！車卻壞到沒錢修... 熟客「送一輛」讓她哭到喘不過氣

每天靠它上班！車卻壞到沒錢修... 熟客「送一輛」讓她哭到喘不過氣

熱血重機男孩21小時環島一圈 征服24耐沿路見台灣「最美風景」

熱血重機男孩21小時環島一圈 征服24耐沿路見台灣「最美風景」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面