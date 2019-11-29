型男買50嵐「紅茶拿鐵，微微」Man炸！換他照做…秒羞愧　店員：蛤～

▲原PO買50嵐，丟臉炸！（示意圖／記者蔡玟君攝）

網搜小組／劉維榛報導

為了加速點餐時間，不少飲料控會自創術語，沒想到反讓自己出糗！一名男網友自嘲，日前買50嵐來喝，發現前一位客人點一杯「紅茶拿鐵，微微！」模樣實在帥炸了。原PO決定有樣學樣，跟點了一杯「四季，半少」，豈料結局超丟臉，他惱怒直呼「覺得有夠落漆的！」

「以後買飲料再讓我聽到『微微的』，他X的，我連他的一起買單！」一名男網友在臉書《爆廢公社》分享爆笑糗事，日前去50嵐買手搖飲料，排隊時，聽見前方的型男一口流利點餐，「紅茶拿鐵，微微！」

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在後方等待的原PO一臉驚呆，「頓時覺得蠻MAN的，心裡想等等我也要學他」，一會兒後，終於輪到他上場，跟店員的對話一秒掉漆，如下：

店員：你好！需要什麼？



原PO：四季，半少



店員：你說四季，然後甜度冰塊呢？



原PO：半少



店員：蛤？



原PO：半糖少冰



店員：四季半糖少冰



原PO：嗯對！

光是甜度冰塊多寡，兩人來來回回就確認三回，店員音量又傳遍整間飲料店，現場氣氛陷入尷尬，讓原本想耍帥的原PO無地自容，「結完帳時，型男在旁還看了我一眼，心裡覺得有夠落漆的！」

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▲網友笑歪！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

超糗的故事一出，讓一大票網友笑到無法自拔，「長的不夠帥」、「我去清心，都講青微微有通」、「店員OS：想跟老娘裝熟…等你連續來買一個月四季半糖少冰再說！」、「微微沒有問題啊，但是半少，是半糖少冰還是半冰少糖？是需要解釋一下的，總之別裝帥，買微微就沒問題啦」、「可能微微那個是常客？！」、「我都說紅半少」、「我都說正正」。

不少店員路過噴笑，「冰在前，糖在後，應該就聽得懂了，以前在手搖店上班過」、「很多客人喜歡自己省略一些字，然後我聽了都很霧煞煞」、「去茶湯會的話，是先糖再冰，所以半少是半糖少冰；去少是無糖少冰；微微就不用解釋了，但我還是會問一下，因為每間店不一樣，怕可能誤會。對了還有1/4糖、1/5糖、1/6哦，前茶湯會員工路過」。

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