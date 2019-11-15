店員問「錢不夠付嗎？」男暴怒持刀狂刺他！重判5年2月

▲男子不滿店員詢問「錢不夠付嗎？」竟持刀狂刺店員。重判5年2月定讞。此為示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

新北市男子葉俊平，去年12月底進入超商購物，結帳時店員詢問他「錢不夠付嗎？」葉男竟暴怒，持摺疊刀狂刺店員，差0.3公分就插入店員心臟。葉男被捕後，二審認定他犯「殺人未遂罪」，重判5年2月。案經上訴，最高法院15日駁回上訴定讞。

判決指出，現年45歲的葉俊平曾有毒品前科，去年7月間才執行完畢，出獄後打零工維生。本案發生於去年12月23日，晚間11點多，葉男進入全家超商購買飲料等物品共100多元，葉男以為錢放在口袋裡，卻怎麼也掏不出錢來。19歲的雷姓店員脫口問「錢不夠付嗎？」，葉男認為遭辱，立刻不爽回罵三字經，並罵「去死」，雙方起了口角，店員走出櫃檯，雙方身體互撞。

衝突中，葉男突然拿鑰匙圈上刀刃長約6.5公分摺疊刀，朝店員的左手臂、左胸及右腹部猛刺6刀，超商內其他客人見狀出聲喝止，葉男隨即轉身逃出店外。店員雖然負傷鮮血直流，但仍摀住傷口追出去，跑了近500公尺後體力不支倒地。路人隨即制伏葉男，警方也隨後趕到，將葉男帶回偵訊。檢方訊後依照「殺人未遂罪」，提起公訴。

一審新北地院審理後，認為店員遭刺後仍能站立行走，因此認定葉男沒有殺人故意，僅依照傷害罪判葉男有期徒刑2年。案經上訴，高等法院二審審理後，認為葉男僅因細故，就持刀攻擊店員左胸、腹部等要害，其中一刀差0.3公分即插入心臟，可見葉男具有殺人故意。再加上葉男犯後飾詞狡辯、態度不佳，高院改依照「殺人未遂罪」，重判5年2月。

葉男當時在高院被還押時，還驚訝表示「判太重」，說自己有心和解，但被害人都沒有出面，一定會提出上訴。但案件上訴第三審後，最高法院採信二審見解，仍認定葉男犯殺人未遂罪，駁回上訴，全案定讞。