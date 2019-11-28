榮民夫送醫秒返台等領半俸　陸妻開門看到「還活著」淡定走人

記者黃翊婷／綜合報導

鄧姓老榮民喪偶後希望老年有伴，於是和同樣來自四川的莫姓女子結婚，沒想到對方只把自己當成提款機，每半年才會來台領錢，後來他因為尿道感染送醫，妻子以為「沒救了」立即趕來一探究竟，結果看到人還好好的，隨即掉頭離去，讓他相當心寒，這才決定訴請離婚，最後也獲得法官判准。

▲鄧男與同鄉的莫女結婚，最後卻為了錢離婚。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關，下同）

鄧男在判決書中主張，自己因為時代因素來台，喪偶之後再婚是希望有人陪伴，但妻子以「前段婚姻所生的子女仍在四川」為由，不肯住在台灣，僅每半年來台領錢一次，後來取得中華民國身分證後，夫妻倆開始漸行漸遠，「我本來不想離婚，因為我們至少每半年會見面一次」、「她拿到身分證後，我動了離婚的念頭，但她想保有榮民配偶可領取半俸的權利，所以拒絕了」。

更讓鄧男傷心的是，2017年底因為攝護腺肥大必須開刀，每月3萬5000元的退休俸幾乎都花在看護費上，妻子見無利可圖隨即離去；隔年因為尿道感染再次送醫，妻子以為他「時間不多了」，立即來台等待，結果一看到人還健在，馬上頭也不回地離開，經歷這兩次經驗他才終於看開，下定決心斷開這段婚姻關係。

▲鄧兒表示，莫女根本不肯幫行動不便的父親洗澡。

鄧男的兒子也出庭證稱，爸爸從結婚到現在都是由他和哥哥照顧、幫忙洗澡，「她（莫女）不可能幫忙，只要我們不在家，她就會為了錢和爸爸吵架，鄰居都有聽過」、「只有我們在家，她才會假裝關心」、「後來爸爸開刀，她有回來，因為爸爸是軍人，過世後有半俸，她會那麼快回來應該是覺得人快死了，結果爸爸還健在，她就又回去了」。

由於莫女經過合法通知並未到庭或是出示書狀聲明，嘉義地院法官調閱出入境紀錄，發現她2018年底返回大陸之後，就沒有來台的紀錄，對年邁、有病在身的丈夫完全不聞不問，顯然已經無意維持這段婚姻，加上女方可歸責程度較大，最後裁准鄧男的請求，判兩人離婚。