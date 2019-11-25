20歲改名「算命師叮嚀別吃牛」　她吃了3次都很慘戒7年：怕得要死

▲原PO表示，她第一次吃牛肉，當天額頭撞到門的卡準縫四針。（圖／示意照／翻攝免費圖庫Pixabay）

記者陳俊宏／綜合報導

您吃牛嗎？一名女網友分享被算命師叮嚀別吃牛，結果她吃了3次都出事，「從此以後我怕得要死，連蘑菇醬有含牛肉成分，我都怕。去牛排店開心點豬排，結果還不能沾醬，你說我委屈不？」也有人分析聽完算命師說的心態，「這很可能是射箭再畫靶子。」

原PO近日在「爆廢公社」臉書社團說，最近看到一個討論不吃牛的話題，她分享自己的經驗，20歲以前沒有一名算命師禁止她吃牛；20歲那年去改名，算命師要她以後都別吃牛，「他只是說就對改名沒幫助了。」

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原PO表示，畢竟她改名就是想讓運勢比較好，「我不信邪，第一次吃牛肉便當（不是故意吃的，是不小心吃到），當天額頭撞到門的卡準縫四針。」

原PO指出，第二次吃牛肉，印象中好像也不是故意的，就剛好吃到含有牛肉的東西，過沒有很久，走在人行道上被汽車撞到，「第三次吃，這真的是我白目，我偷喝牛肉麵的湯，但我沒有吃肉！隔天上班的時候，手被筆刀插入，血流不止縫三針。」

▼原PO第三次吃牛是偷喝牛肉湯。（圖／示意照／翻攝免費圖庫Pixabay）

原PO說，「從此以後我怕得要死，連蘑菇醬有含牛肉成分，我都怕。去牛排店開心點豬排，結果還不能沾醬，你說我委屈不？」

對此，有網友留言，「有些人吃了一大堆事，有些人吃了感覺好好吃，怎麼吃都沒事。」原PO回，「我有個女生朋友是從小到大不能吃的，她現在的男友經常帶她吃，結果她現在也不遵守了，但也沒事。」

還有人說，「我有去跟媽祖許願不吃牛，請祂保佑我身體能越來越好，目前已一年沒吃牛肉了。」原PO回，「那我也要去許願不吃牛換身體健康，反正我已經戒了牛7年。」

▼有網友表示，外公外婆是務農的，因為牛幫他們犁田，所以不吃牛。（圖／示意照／翻攝免費圖庫Pixabay）

其他人分享自己的經驗，「從小被要求不能吃牛肉路過，有吃到後，下場是上吐下瀉3天」、「你讓我想到我有個朋友吃牛必車禍，他本來不信邪，試過幾次後，他信了」、「看個人吧，以前一位說吃牛肉會頭痛的，現在都照吃不誤了」、「我自己外公外婆是務農的，因為牛幫他們犁田，所以不吃牛。」

也有人認為，「意思是沒去算命，吃牛都沒事，算命的說了不能吃牛，吃牛都有事？？？這很可能是射箭再畫靶子。如果算命沒提牛肉，你就算出什麼小事，也不會聯想到任何事；但算命的一提到牛肉，以後發生什麼事，你就自動畫個牛肉。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！