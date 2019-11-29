年薪126萬！豪宅主人徵「寵物保姆」　工作內容一曝光...網戰翻

▲照顧2隻黃金獵犬，不但年薪百萬還可住豪宅，你衝了嗎？（圖／取自免費圖庫pixabay）



實習記者周依儒／綜合報導

英國倫敦一對夫婦日前徵求一位「寵物保母」，希望能照顧家中的兩隻黃金獵犬，他們開出高達3.2萬英磅（約新台幣126萬）的年薪，錄取者還能住進「大豪宅」。不過，工作內容除了照顧狗狗外，還必須「順便」做做家務、採買東西及製作簡單晚餐等管家工作，引來網友不同看法。

據《每日郵報》報導，這對居住在倫敦肯辛頓的夫妻，自稱經常出差，他們想替家中的2隻愛犬米洛（Milo）和奧斯卡（Oscar）找個「保姆」，於是上網張貼招募訊息。工作內容是照顧2隻狗狗的生活起居，以及和狗狗玩耍，獲得任用的人，不但可獲得3.2萬英磅年薪，還可以住進他們6層樓的連排豪宅中，享用免費食宿。不過，除了負責照顧狗狗，還要「順便」做些家事、買菜和製作清淡晚餐，且要能吃全素，甚至還要接待接客人及接聽電話，甚至「偶爾」假日也要出勤。

▲豪宅主人在徵人網站上貼出的條件。（圖／翻攝自silver pan）



徵人條件一出後，許多網友的意見兩極，有些人認為工作內容不難又高薪，十分嚮往，紛紛表示「太棒了吧，我也想應徵」、「好想去」。

不過，也許多網友認為這對夫婦根本只是想找一個「低薪又長工時的管家」，因為在英國管家的平均年薪大約4.6萬英磅（約180萬新台幣），而這份工作的內容跟管家差不多，但竟然只有3.2萬英磅的薪水。因此有許多留言表示「這其實就是一個管家的工作，照顧狗狗只是其中一個責任」、「3萬英磅在英國根本活不下去」等等反面意見。