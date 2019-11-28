長髮女「環抱5歲男童」深夜站大橋…下秒跳江「共赴黃泉」！已尋獲遺體

▲江蘇一女子攜5歲男童跳江。（圖／翻攝自網路）

記者鄭思楠／綜合報導

江蘇省江陰市日前發生一起令人唏噓的命案，一位年輕女子24日深夜駕駛一輛小車，從北向南行駛至江陰大橋後將車停下，環抱5歲男童跳入長江。據大陸媒體報導，兩人是母子關係。目前，女子的遺體已經尋獲，5歲男童暫未找到。

據《上游新聞》報導，江陰市水上搜救中心發佈尋人啟事顯示，「11月24日22時26分接靖江長航公安報：22時15分，有兩人從江陰長江大橋跳江，其中，落水者為一名趙姓女子，身高1.6米，長髮，上身穿米色外套，跳江時還攜帶一名5歲男童。」該新聞一經發佈，立即引發熱議。

事發後，當地派出所、藍天救援隊及長江航運公安局所轄分局均派出搜救人員沿江進行搜救工作。

長江航運公安局蘇州分局江陰派出所27日12點30分左右表示，經過50多個小時的搜救，已打撈出一具疑似跳江女子的屍體，但仍未找到5歲男童，搜救工作仍在繼續，同時正在進一步確認女屍的身分。

目前，對於對於女子抱男童跳江原因，警方稱暫時不便透露，也沒有透露「懷抱男童跳江」女子的身分。

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