「濫權盜採濁水溪砂石」…踢爆李佳芬家族賺暴利　黃國昌：韓國瑜一定非常清楚

▲黃國昌指控，李佳芬家族濫權盜採砂石，韓國瑜也知情。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）



記者王致凱／綜合報導

時代力量立法委員黃國昌28日在臉書上指控，國民黨總統候選人韓國瑜的夫人李佳芬家族，1990年代在韓國瑜擔任立法委員期間，透過濫權手段將「河川地」硬改為「浮覆地」，滿足李家採砂牟利的需求。黃國昌批評，韓國瑜和李佳芬家族特權掠奪國家資源的行徑，讓人完全看不下去。

黃國昌在貼文中說，最近接到一份檢舉，經過一段時間追查後發現，1998年雲林西螺李家，由李日貴設立的「大通砂石行」在濁水溪西螺大橋附近的行水區盜採砂石，賺取暴利。當年李日貴將雲林縣議會的議席交棒給女兒李佳芬，同時女婿韓國瑜在中央擔任立委。

黃國昌解釋，1990年代能在濁水溪盜採砂石的都不是簡單人物，龐大利益背後都有地方派系和黑道勢力把持。黃國昌引用水利署電子報刊登的一段描述，「每部抽砂船背後代表一個勢力，當時全省有125部抽砂船，濁水溪就佔了53部，抽砂船的管線最長可達2公里，最深可抽到地面下約10公尺深，卻沒有一臺抽砂船是合法或經許可的。抽砂船就像吸血鬼般日以繼夜吸食溪流青春的血，其危害是挖土機的10倍以上。」

▼時代力量立委黃國昌。（資料照／記者屠惠剛攝）



當時，由宋楚瑜主政的台灣省政府為解決問題，效法日本「黑道自治區」概念，將盜採砂石業者組織起來，以疏濬為名，聯合共提計畫採砂，與政府達成協議，禁止在河道上使用抽砂船，這就是所謂的「聯管計畫」。濁水溪也成為「聯管計畫」的第一個示範河段，並將河床採石區依橋梁劃分成四個區段。雲林李家，取得了第三區（西螺大橋至自強大橋間）的聯管計畫權。

黃國昌在貼文中提到，李佳芬家族的抽砂船原本佔據位置極佳，聯管計畫卻要求抽砂船離開河川，李家捨不得西螺大橋下游南岸這處好地點，面臨必須在堤防外找到可以用作砂石洗選場土地的問題，原本還曾計畫在農地違法興建砂石洗選場，但因媒體報導而作罷。

黃國昌說，「接下來，就發生了一連串十分神奇的事情：政府出面、百姓出資，透過巧妙的手法，把『河川地』變為『浮覆地』，解決了李家的問題、滿足了採砂牟利的需求。」

黃國昌表示，他向來不問立場顏色、只看是非對錯，且痛恨政治人物濫用權勢地位、掠奪國家資源、牟取個人私利，而韓國瑜高舉「庶民形象」，最近卻爆發的南港7200萬豪宅風波，這次接到的檢舉卻遠比豪宅案更加離譜。

黃國昌批評，「這樣一個透過濫權手段，破壞生態環境，濫用國家資源，大賺黑心錢致富的家族，怎麼還有臉繼續欺騙社會大眾」。他表示，29日上午將召開記者會說明，「希望韓國瑜先生與李佳芬女士，能夠自己站出來坦白認錯。」

▼黃國昌在臉書貼文中踢爆「韓李家族特權掠奪國家資源」。（圖／翻攝自臉書）



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