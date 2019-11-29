韓國瑜嗆2020選舉「史上最荒謬」　和支持者約定4句通關密語：拒答民調電話

▲韓國瑜呼籲大家拒答民調，讓民調失真。（圖／記者屠惠剛攝）

記者張靖榕／綜合報導

高雄市長、國民黨總統參選人韓國瑜29日凌晨在臉書發文稱，「2020總統大選是台灣選舉史上最荒謬的一次」，並細數民進黨執政3年來的種種不是，痛批民眾已經怨聲載道，執政黨民調卻屢創新高，所以他懷疑是有特定人士或機構在用民調「迷惑人心」，藉以打擊韓和韓的支持者。

2018年高雄市長選舉，靠著「夜襲」一路唱到當選的韓國瑜，在短短一年時間內力求問鼎總統大位，但眼看與總統蔡英文民調差距逐漸擴大，成台灣民選總統以來最懸殊的一次，29日深夜便發文抨擊稱此為「台灣選舉史上最荒謬的一次」。

韓指出，民進黨執政3年半來倒行逆施，「從一例一休、亂設東廠、超買私菸、酬庸分贓、到沒收公投，樁樁件件背離民意，可是怪的是雖然廣大民眾怨聲載道，但執政黨的民調支持度居然能夠跟台灣無薪假人數一樣屢屢創下新高！」

韓接著表示，數月來民調數字「奇奇怪怪、數字差異甚大」，認為是很多有心人士和特定機構用假民調迷惑人心，打擊韓國瑜支持者的信心，「所以很多2019年中華民國總統選舉的民調已經沒有辦法測出真實的民意。」他接著呼籲所有支持他的好朋友們，「從今天起，接到任何民調電話，大家一律『拒絕回答』，就讓假民調單位測不到真的民意。」

「我跟大家約定」，韓再度搬出《夜襲》這首歌，「最後四句就是我們的通關密語，把我們最真實的聲音留到明年1月11日，我們在2020年1月11日將我們對民進黨失德失能的憤怒、怨嘆和吶喊在那一天同聲齊發，用真實的民意翻轉台灣！」